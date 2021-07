Polizeidirektion Hannover gibt Tipps: So wird Ihr Urlaub sicherer

Hannover

Urlaubszeit, Reisezeit, Einbruchszeit – und auch die Betrüger im In- und Ausland haben Hochkonjunktur. Wie jedes Jahr gibt die Polizeidirektion Hannover daher auch in diesem Sommer Tipps, wie man sich und sein Zuhause schützen kann.

Betrüger, Diebe und dergleichen machen nämlich keinen Urlaub. Die Palette der Gaunereien ist dabei vielfältig und reicht von der Urlaubsbuchung per „Fake-Shop“ über Einbrüche in die verlassenen Wohnungen und Häuser bis zu Diebstählen aus Fahrzeugen und Ferienunterkünften. Auch Taschendiebe sind in Urlaubsgebieten gerne unterwegs.

Vorsicht vor Fake-Shops

„Seien Sie beim Buchen einer Unterkunft vorsichtig“, warnt Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Vielfach würden Ferienwohnungen, Hotelzimmer oder auch Stellplätze auf Campingplätzen spontan über das Internet gebucht. Aber: „Bei den Online-Portalen ist Aufmerksamkeit gefragt, denn neben seriösen Angeboten gibt es auch gefälschte Verkaufsplattformen, sogenannte Fake-Shops. Wichtig sei, ein Buchungsportal vor Bezahlung einer Leistung immer auf ausreichende und stimmige Informationen zum Anbieter zu prüfen.

Unterwegs sein, bedeutet aber auch, wachsam zu sein: Diebe schlagen selbst bei einer nur kurzen Abwesenheit gerne zu und stehlen Wertsachen aus dem Auto oder Wohnmobil. Doch auch die eigenen vier Wände sollten vor Antritt der Reise gesichert werden. „Bitten Sie Ihre Nachbarn um ein wachsames Auge, damit Einbrecher keine Chance haben“, so Hinz.

Tipps der Polizei für einen sicheren Urlaub:

1. Tipp: Lassen Sie Ihr Haus beziehungsweise Ihre Wohnung während Ihrer Abwesenheit nicht unbewohnt erscheinen. Bitten Sie Ihre Nachbarn darum, regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auch auf Ihrem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine entsprechenden Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

2. Tipp: Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Kreditkarte, Impfausweis) vor Reiseantritt und bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem Gepäck auf.

3. Tipp: Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper, etwa in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche. Behalten Sie auch beim Bezahlen Ihre Kreditkarte immer im Auge. Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf. Lernen Sie sie auswendig.

4. Tipp: Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen.

5. Tipp: Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen, lassen Sie diese sofort unter der Sperrnotruf-Nummer 116 116 sperren. Die Nummer ist auch aus dem Ausland mit der entsprechenden Landesvorwahl +49 für Deutschland erreichbar. Zur zusätzlichen Sicherheit, insbesondere für die Erreichbarkeit aus dem Ausland, ist der Sperr-Notruf auch unter der Rufnummer +49 (0)30 40 50 40 50 zu erreichen. Notieren Sie sich die entsprechenden Nummern oder speichern Sie diese in Ihrem Mobiltelefon ab.

Weitere Informationen im Internet

Weitere Informationen unter anderem über Fake-Shops, Betrügereien im Urlaub, Taschendiebe und Einbruchsschutz hat die Polizeidirektion Hannover im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ zusammengestellt.

Die „Technische Prävention“ der Polizeidirektion bietet darüber hinaus eine kostenlose und unverbindliche Beratung für Bewohner der Region Hannover an. Diese bietet eine individuelle Schwachstellenanalyse, die Bewertung vorhandener Sicherungen und Risiken von Wohnobjekten sowie die Erstellung eines persönlichen Sicherheitskonzeptes. Terminvereinbarungen sind per E-mail an tech-praevention@pd-h.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer 0511/109 11 14 möglich.

Von Andreas Krasselt