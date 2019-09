Polizeiakten verschwunden: Ministerium in Erklärungsnot

Hannover

Erneut gerät das Haus von Innenminister Boris Pistorius ( SPD) in Erklärungsnot. Wieso wurde die Anfrage der FDP-Fraktion vom 19. Juli zu weiteren verschwundenen Akten nicht wahrheitsgemäß beantwortet? Weshalb wussten weder Pistorius noch sein Staatssekretär Stephan Manke von den 22 unauffindbaren Akten der Polizeidirektion Hannover? „Wir haben die Antwort weder falsch, noch bewusst falsch gegeben“, sagte eine Sprecherin am Freitag. Weder Pistorius noch Manke sei bewusst gewesen, dass die Akten fehlen. Man habe sie erst am Donnerstag darüber informiert, heißt es.

Konkret geht es um rund 100 vertrauliche Dokumente der Polizeidirektion Hannover aus der Zeit von 1989 bis 2002, die zunächst nicht auffindbar waren. Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe wurde darüber am 27. Juli von dem Geheimschutzbeauftragten seiner Behörde informiert. Am 31. Juli suchte er daraufhin das Gespräch mit Landespolizeipräsident Axel Brockmann. „Wir haben uns in einem Telefonat darauf geeinigt, dass diese Akten zeitlich nicht von Bedeutung für die Beantwortung der Anfrage sind.“

Bis zu dem Gespräch sei es bereits möglich gewesen, den Verbleib von rund 70 Dokumenten auszumachen. „Die Nachweise wurden nicht ordentlich geführt“, erklärte Kluwe. Er habe sich mit Brockmann darauf verständigt, dass dies wahrscheinlich auch für die restlichen Dokumente gelte und sie ebenfalls zeitnah wieder auftauchen. Brockmann soll die Informationen daraufhin für sich behalten und weder an seinen Dienstherren Pistorius noch an Staatssekretär Manke weitergegeben haben. Tatsächlich ist bis heute aber noch immer der Verbleib von 22 Akten unklar.

Unterrichtung im Innenausschuss gefordert

Brockmann selbst äußerte sich am Freitag nicht zu dem Fall. Aus CDU-nahen Kreisen heißt es derweil, dass die missglückte Informationskette dem Landespolizeipräsidenten, der selbst ein CDU-Parteibuch hat, durchaus schaden könne. Andere Parlamentarier sind derweil überzeugt, dass es nicht glaubwürdig sei, dass Brockmann weder Pistorius noch Manke informiert haben soll.

Unabhängig vom Informationsfluss innerhalb der Behörden verwies die Sprecherin darauf, dass die Dokumente ohnehin nicht unter die Anfrage der FDP fielen, da sie aus der Zeit vor 2003 stammten. Dies lässt zumindest Fragen offen. Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP, machte deutlich: „Eine Beschränkung des Zeitraums, für den die Anfrage galt, wurde weder von uns noch durch das Innenministerium bei der Beantwortung genannt.“ Wieso das Ministerium also überzeugt sei, dass Akten vor 2003 nicht von Bedeutung seien, erscheine ihm nicht ersichtlich. Das Innenministerium habe die Anfrage „nicht wahrheitsgemäß und somit verfassungswidrig beantwortet“, sagt Birkner. Er forderte eine Unterrichtung durch Pistorius im Innenausschuss.

Nicht das erste Mal, dass der Minister wegen seiner oder der Kommunikationspolitik seiner Behörden in Erklärungsnot gerät. Bereits im Juli hatte er im Zusammenhang mit der verschwundenen Maschinenpistole und gestohlenen LKA-Akte „wider besseren Wissens“ falsche Aussagen gemacht.

