Polizei verbietet die NPD-Demo am Samstag in der Südstadt

Hannover

Die Polizei hat entschieden: Die NPD-Demonstration am Samstag in der Südstadt wird verboten. Das gab die Polizeidirektion am Abend bekannt.

„Wir haben neue Erkenntnisse“, sagte Polizeisprecherin Antje Heilmann. Und die führten dann nach „einer sorgfältigen Prüfung“ zum Verbot der Demonstration. Das wurde der Partei mitgeteilt.

Flyer spielt eine Rolle

Eine Rolle spielte dabei ein Flyer, der in der Öffentlichkeit aufgetaucht war, und auf dem „Rache für Karl“ gefordert wurde. Gemeint ist der kürzlich 96-jährig verstorbene Waffen-SS-Mann Karl M., der Thema eines NDR-Berichtes war. Innenminister Boris Pistorius sah darin ausreichende Gründe für ein Demo-Verbot.

Auch die Polizei sieht nun „eine unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“. Was genau das heißt, das wollte die Sprecherin nicht näher erläutern.

Einspruch möglich

Was macht nun die NPD? Sie kann beim Verwaltungsgericht Einspruch einlegen, das müsste am Freitagmorgen passieren. „Das sind Spekulationen“, sagte Antje Heilmann auf die Frage, ob die Polizei mit diesem Schritt rechne. Die NPD wollte am Samstag ab 14:30 Uhr vom Dietrich-Kittner-Platz in der Südstadt bis zum Aegidientorplatz demonstrieren.

Unklar ist auch, ob die Gegendemonstrationen stattfinden. „Die sind angezeigt und genehmigt. Wir müssen abwarten, was passiert“, so Heilmann. Es wird jedenfalls spannend am Freitag.

Von Christian Lomoth