Polizei und Region Hannover haben am Montag erneut die Einhaltung der 2-G-Regel in Geschäften und Gastronomie überprüft. Dabei fielen den Kontrolleuren immer wieder Mängel auf. Während Betreiberinnen und Betreiber Kritik an den Maßnahmen üben, will die Region hart durchgreifen.