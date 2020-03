Die Anzahl der Corona-Infektion bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr in Hannover hält sich aktuell in einem überschaubaren Rahmen. Für alle scheint es allerdings nicht einfach zu sein, Schutzausstattung zu bekommen.

Zum Schutz vor Corona-Infektionen: Wie in der Wache an der Waterloostraße wurden in allen Polizeiinspektionen und Kommissariaten in Hannover Acrylwände installiert. Quelle: Dröse