Barsinghausen

Die Polizei sucht nach Reinhard M. Der 76-Jährige hat am Donnerstagnachmittag ein Alten- und Pflegeheim an der Wennigser Straße in Barsinghausen, Ortsteil Egestorf, verlassen.

Mitarbeiter der Einrichtung haben gegen 16.50 Uhr das Verschwinden des Mannes angezeigt. Der Vermisste soll noch gut zu Fuß sein. Da bei dem 76-Jährigen aufgrund einer Demenz und weiteren Vorerkrankungen eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei mithilfe eines Fotos öffentlich nach ihm.

1,80 Meter groß

Der Gesuchte ist 1,80 Meter groß, von normaler Statur, hat eine Halbglatze sowie graue Haare und einen grauen Bart. Zuletzt trug Reinhard M. eine blaue Jeans, einen beigefarbenen/braunen Pullover und dunkle Turnschuhe. Zudem hatte er eine weiße Plastiktüte bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat Barsinghausen unter Telefon 05105 523-115 zu melden.

