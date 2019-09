Hannover

Sie bedrohten ihn mit dem Messer, nahmen Geld und Handy an sich: Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagmorgen einen jungen Mann aus Burgdorf an der Straße Am Marstall ausgeraubt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Der 26-Jährige hatte sich gegen 6.30 Uhr an der Ecke Am Marstall/Scholvinstraße aufgehalten, als sich die zwei Täter näherten, Messer zückten und Geldbörse sowie Smartphone forderten. Der Mann kam der Aufforderung widerstandslos nach. „Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung“, so Polizeisprecher Mirco Nowak.

Verstärkte Kontrollen am Steintor

Dem Bereich Steintor, Marstall und Altstadt widmet die Polizei seit Juli erhöhte Aufmerksamkeit. Anwohner hatten sich massiv über Kriminalität, Lärm und wildes Urinieren beschwert, woraufhin die Polizei die Anzahl der Streifen gerade am Wochenende deutlich erhöhte. Gerade erst haben Stadt und Polizei eine Bürgersprechstunde ins Leben gerufen, die immer dienstags, von 16 bis 18 Uhr in der Kreuzkirche stattfindet.

Zum aktuellen Fall sucht die Polizei nun Zeugen und gibt diese Täterbeschreibung heraus: Einer der Räuber ist circa 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare und buschige Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem grünen T-Shirt mit der mehrfachen Aufschrift „ Balenciaga“ und schwarzen Schuhen. Zusätzlich trug er eine Goldkette.

Sein Komplize hat einen Bart und war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen „ Tommy Hilfiger“ T-Shirt, einer länglichen, zerrissenen Hose sowie weißen Sneakern bekleidet. Beide Täter seien offenbar südländischer Herkunft und zwischen 22 und 30 Jahre alt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 entgegen.

Mehr zum Thema: Bürger sehen geheime Pläne für das Steintor

Von Simon Polreich