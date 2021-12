Polizei stoppt in Hannover zwei illegale Demos von Impfgegnern

Hannover

Die Polizei hat in Hannover zwei illegale Demonstrationen von Impfgegnern unterbunden. Am Trammplatz hatten sich am Sonnabend zunächst etwa 150 Personen versammelt, 60 davon tauchten später erneut am Kröpcke auf. Laut Polizeisprecher Marcus Schmieder war über mehrere Messenger-Dienste zu den Aktionen aufgerufen worden.

Kurz nachdem am Sonnabend am Landtag eine Demonstration der AfD gegen die Corona-Regeln und eine mögliche Impfpflicht beendet worden war, tauchten am Trammplatz etwa 150 Impfkritiker auf. Laut Polizei handelte es sich um eine nicht angemeldete Demo, bei der sich auch kein Versammlungsleiter zu erkennen gab. Als die Teilnehmenden sich zu einem Protestzug formierten und losmarschieren wollten, stoppte die Polizei den Tross mit Zwang. Die Impfgegner wurden zurückgedrängt. Nach etwa einer Stunde löste sich der Pulk auf.

Polizei stoppt Protestzug am Schillerdenkmal

Rund 30 Minuten später versammelten sich rund 60 Personen, die offenkundig bereits beim Protest am Trammplatz dabei waren, am Kröpcke. Von dort aus marschierten sie in Richtung Steintorplatz. Am Schillerdenkmal wurden sie von der Polizei gestoppt. Die illegale Demo wurde von den Teilnehmenden als versammlungsrechtliche Aktion deklariert, ein Leiter gab sich wieder nicht zu erkennen.

Die Polizei beschränkte den Protest auf den Steintorplatz und untersagte einen weiteren Aufzug. Gegen 16.15 Uhr wurde die Demo beendet. Anschließend kontrollierte die Polizei einen Hildesheimer (39). Der Mann hatte neben anderen auch eine Rede gehalten – mit mutmaßlich volksverhetzendem Inhalt. Die Polizei leitete deshalb ein Verfahren ein. Eine weitere Anzeige kassierte der 39-Jährige, weil er bei der Überprüfung auch noch Beamte beleidigt haben soll.

Von Britta Mahrholz