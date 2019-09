Hannover

Niedersachsens Polizisten sollen zum Jahr 2021 fälschungssichere Dienstausweise im Scheckkartenformat bekommen. „ Niedersachsen gehört zu den wenigen Bundesländern, die noch einen Polizeidienstausweis in Papierform ausstellen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag. „Dieser grüne Polizeidienstausweis verfügt über wenig Sicherheitsmerkmale und keine zusätzlichen Funktionen.“ Ziel sei es daher, „einen fälschungssichereren, multifunktionalen Polizeidienstausweis einzuführen“.

Mit Chip auch Arbeitszeit erfassen

Die Idee: Mit Hilfe eines integrierten Chips könnten die Beamten künftig auch ihre Arbeitszeit erfassen und die Drucker bedienen. Bisher werden für diese Funktionen zusätzliche Karten ausgegeben.

Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Neugestaltung der Dienstausweise steht auch vor dem Hintergrund zahlreicher Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgegeben haben. Mit den neuen Ausweisen solle „auch der unberechtigten Nutzung entgegengewirkt werden“, sagte der Ministeriumssprecher. Polizeistellen im Land warnten zuletzt fast wöchentlich vor falschen Polizisten.

Falscher Ausweis gezeigt

So brachte ein Betrüger in Hameln ein altes Ehepaar kürzlich um seine Eheringe. „Der Mann hielt dem 76-Jährigen etwas vor die Nase, von dem er angab, dass es sich um seinen Dienstausweis handele“, hieß es in der Polizeimitteilung zu dem Fall. Der Täter gab danach an, er sei gekommen, um nach einer Festnahme einige Gegenstände sicherzustellen.

Opfer um 15.000 Euro betrogen

Im Heidekreis schlugen im Sommer falsche Polizisten mit einer Telefonmasche zu. Sie forderten ältere Bewohner auf, Geldbeträge zu übergeben. In einem Fall wurde ein Opfer so um 15 000 Euro betrogen.

Blauer Ausweis mit Dienstgrad

Wie die neuen Dienstausweise aussehen werden, ist noch nicht endgültig entschieden. Die Kartenrohlinge sind laut Innenministerium weiß, Beschriftung, Layout und Farbgebung würden aber aktuell noch entwickelt. Der Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) warb für einen blauen Ausweis, auf dem auch der Dienstgrad vermerkt ist. „Der Bürger hat das Recht auf die Kenntnis der Amtsbezeichnung der eingesetzten Beamtinnen und Beamten“, sagte der BdK-Landesvorsitzende Matthias Karsch.

Kosten noch unklar

Wie hoch die Kosten für die neuen Ausweise sein werden, steht dem Ministerium zufolge noch nicht fest. Die Kosten seien davon abhängig, ob vorhandene Drucker des landeseigenen IT-Dienstleisters IT.N genutzt werden können oder neue beschafft werden müssen.

Von dpa