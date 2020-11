Polizei nimmt Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth in Hannover in Gewahrsam

Hannover

Hannovers Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth (56) hat mal wieder Ärger mit der Polizei – und der brachte ihm jetzt sogar einige Stunden in einer Gewahrsamszelle ein. Was war passiert? Bei einem Streit zwischen Türstehern und einem Gast vor einem Lokal im Steintor-Viertel tauchte auch der Rocker-Chef auf. Als die Polizei den Tumult auflösen wollte, weigerte sich Hanebuth, den Ort des Geschehens zu verlassen. Einem Platzverweis kam der 56-Jährige nicht nach und wurde deshalb von den Beamten in Gewahrsam genommen. Inzwischen wird auch gegen ihn ermittelt.

Der Vorfall spielte sich in der Nacht zum 18. Oktober vor dem Club „ Miami Vice“ in der Scholvinstraße ab. Woran sich der Streit zwischen Türstehern und dem Gast entzündet hatte und was dann passierte, dazu laufen die Ermittlungen noch. Hanebuth geriet schließlich (verbal) mit der Polizei aneinander, als die Beamten ihn aufforderten zu gehen. Dem Platzverweis kam er nicht nach: „Ich bin seit 37 Jahren im Steintor. Ich lass‘ mich hier nicht wegschicken wie ein Schuljunge. Das akzeptiere ich nicht“, sagt Hanebuth gegenüber der NP.

Frank Hanebuth im Steintor-Viertel. Quelle: Schaarschmidt

Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und mit einem Streifenwagen zur Waterloostraße gebracht. Der 56-Jährige habe sich dabei, so ein Polizeisprecher, „kooperativ verhalten, sodass auf eine Fesselung verzichtet wurde“.

Polizeigewahrsam: Eine der Zellen im Gebäude an der Waterloostraße. Quelle: Dröse

Rund drei Stunden lang saß der Hells-Angels-Chef in einer Gewahrsamszelle. Gegen 6 Uhr zog die Polizei dann einen Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Hannover zurate. Und der entschied, dass Hanebuth freizulassen ist – den Platzverweis hatten die Beamten schließlich durchgesetzt.

Ermittlungen gegen Hanebuth

Auf Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit, dass im Zusammenhang mit dem Geschehen vom 18. Oktober gegen Hanebuth ermittelt wird – wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der Körperverletzung. „Nach dem Platzverweis soll der Beschuldigte die Hand eines Beamten weggeschoben oder weggeschlagen haben“, so der Sprecher der Behörde, Thomas Klinge.

Ob Hanebuth im Zuge des Streits mit dem Gast auch eine Körperverletzung begangen habe, „dazu laufen die Ermittlungen noch“, erklärt Klinge. Der Rocker-Boss ist jedenfalls aus Nummer sicher gegangen und hatte bei der Polizei darauf bestanden, dass seine Hände fotografiert werden: Damit will er belegen, dass er an keiner Schlägerei beteiligt gewesen sei.

Rechnung von der Polizei

So oder so: Hören wird Hanebuth in Kürze wieder von der Polizei. Die wird ihm nämlich eine Rechnung für seine Fahrt im Streifenwagen ins Gewahrsam und die Stunden in der Zelle schicken. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Von Britta Mahrholz