Die beiden Männer (23,21) waren gegen 7.10 Uhr einer Polizeistreife an der Straße Hägewiesen im Sahlkamp aufgefallen, weil sie mit ihren E-Rollern plötzlich kehrtmachten, als sie das Auto sahen. Die Beamten verfolgten die beiden bis zu einem Hinterhof am Laurinweg. Dort beobachteten sie, wie der 21-Jährige und sein 23 Jahre alter Komplize sich auffällig an einem Mülleimer zu schaffen machten.

Widerwillig ließen sich die Männer kontrollieren. Dabei fanden die Beamten 260 Euro, ein Messer und ein Pfefferspray. „Zudem stellte sich heraus, dass für die beiden E-Roller kein Versicherungsschutz bestand. Da die beiden Männer keine Bescheinigungen für den rechtmäßigen Besitz der Roller vorlegen konnten, wurden die Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt“, so Polizeisprecherin Isabel Christian.

Wohnungen in Nordstadt und Sahlkamp durchsucht

Im Mülleimer entdeckten die Beamten zudem einen Beutel mit rund 230 Gramm Marihuana. Daraufhin wurde eine Durchsuchung der Wohnungen der mutmaßlichen Dealer in der Nordstadt und im Sahlkamp veranlasst. Hier stellten die Beamten weitere 800 Gramm Marihuana sicher, dazu rund 2700 Euro Bargeld, eine Schreckschusswaffe, einen Schlagstock und mehrere Messer. Die Männer müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

