Lange Autoschlangen: Polizei muss zwei Wertstoffhöfe schließen

Hannover

Am Dienstag hat es auf den Wertstoffhöfen in der Region Hannover erneut einen riesigen Andrang gegeben. Die Polizei musste die Wertstoffhöfe an der Schörlingerstraße in Linden-Mitte und an der Tiestestraße in der Südstadt am Dienstag sogar vorübergehend schließen, das teilte die Abfallwirtschaft Aha mit. Der Grund für den Ansturm: Seit Dienstag werden auf den Wertstoffhöfen wieder Abfälle aller Art angenommen. Bislang waren nur Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle erlaubt.

Derzeit haben 13 der 21 Aha-Wertstoffhöfe nach den Corona-bedingten Schließungen wieder geöffnet. Bei zwei machten die Tore nun vorübergehend wieder dicht. Am Wertstoffhof an der Schörlingerstraße bildete sich eine Autoschlange vor mehr als einem Kilometer über die Davenstedter Straße hinaus bis zur Carlo-Schmid-Allee. Dies habe Busse und den Verkehr erheblich beeinträchtigt, so Aha.

Anzeige

Riesen-Andrang nicht nur in Linden

Die Polizei entschied gegen 11.40 Uhr nach Absprache mit Aha, den Wertstoffhof deshalb vorerst zu schließen. Der Wertstoffhof in der Südstadt folgte um 14.15 Uhr. Dort hatte sich eine Schlange bis in die einige hundert Meter entfernte Anna-Zammert-Straße gebildet. „Für Rettungskräfte wäre kein Durchkommen möglich gewesen“, heißt es in der Mitteilung von Aha.

Weitere NP+ Artikel

Auch bei den anderen Wertstoffhöfen in der Region Hannover war es nicht leerer. Autofahrer, die ihre Abfälle vorbeibringen wollten, mussten sich in teils kilometerlange Schlangen einreihen. Vor dem Wertstoffhof in Pattensen etwa warteten die Menschen mehr als zwei Stunden. Dort hätten sich die ersten Fahrzeuge bereits um 7 Uhr – zwei Stunden vor Öffnung – vor den Toren des Wertstoffhofs eingefunden, berichtete ein Mitarbeiter. An der Mecklenheidestraße in Stöcken warteten 30 Autofahrer auf Einlass.

Vor den Wertstoffhof in Linden hatte sich schon bei der Wiederöffnung vor zwei Wochen eine lange Schlange gebildet. Quelle: Dröse

Aha bittet wegen des Andrangs, nicht auf andere Höfe auszuweichen, sondern die Besuche auf die kommenden Tagen zu verschieben.

Strikte Corona-Regeln bei den Wertstoffhöfen

Wie auch in den Geschäften und Baumärkten gelten auch auf den Wertstoffhöfen und den Grüngutannahmestellen strikte Abstands- und Hygieneregeln. Der Zugang ist begrenzt, alleine schon deshalb weil nur jede zweite Parkbucht angefahren werden kann. Dies dient den Zweck, Abstand halten zu können.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Außerdem dürfen Treppen zu den Containern nur einzeln betreten werden. Beratungs- und Verkaufsleistungen werden weiterhin nicht angeboten. Ein Maskenpflicht gilt auf den Wertstoffhöfen nicht, dennoch bittet Aha darum, Mund und Nase beim Betreten zu bedecken. Außerdem sollten Handschuhe getragen werden.

Aha macht die Öffnung weiterer Wertstoffhöfe abhängig von der Entwicklung der Coronainfektion innerhalb der Bevölkerung und in der Aha-Belegschaft. „Aha prüft in Corona-Zeiten täglich die Entwicklung der Infektionsrate innerhalb des Betriebs und leitet daraus Prognosen für die Personalstärke in den kommenden Wochen ab“, heißt es in einer Mitteilung.

Diese Wertstoffhöfe sind derzeit geöffnet:

Tiestestraße in der Südstadt

Wietzegraben im Sahlkamp

Mecklenheidestraße in Ledeburg

Rudolf-Diesel-Ring in Neustadt

Auf der Haube in Bissendorf

Borsingring in Sehnde

Ludwig-Erhard-Straße in Pattensen

Heinrich-Nordhoff-Ring in Garbsen

Nordstraße in Gehrden

Morrwaldweg an der Deponie in Lahe

An der Deponie in Kolenfeld

Steinwedeler Straße an der Deponie in Burgdorf

Von Sascha Priesemann