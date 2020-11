Hannover

Die „Querdenker“-Demonstration am Opernplatz mit 500 Personen verlief zwar recht friedlich am Freitag, hatte aber noch ein paar Folgen, da radikal unterschiedlich denkende Menschen in der City aufeinander trafen.

Die Blockade des Veranstaltungsbusses der Corona-Maßnahmen-Gegner an der Georgstraße (NP berichtete) war gegen 16.30 Uhr vorbei. Danach aber trafen etwa 30 Personen aus der Gruppe der „Querdenker“-Gegner („für Gesundheitssschutz, gegen Pandemieleugnung“) auf eine Protestveranstaltung der AFD am Ernst-August-Platz. Diese hatte ebenfalls mit der Corona-Pandemie zu tun, wurde mit 20 Teilnehmern unter dem Motto „ Gastronomie retten, Arbeitsplätze erhalten“ abgehalten. Hier musste die Polizei mit einer Polizeikette die 20 AFD-Leute und die 30 „Querdenker“-Gegner voneinander trennen. Es kam laut Polizei zu leichtem Gerangel, Beamte mussten Versammlungsteilnehmer abdrängen. Gegen 17.20 Uhr war der Zwischenfall vorbei.

Anzeige

AFD erwartet Ordnungswidrigkeitsverfahren

Für die AFD hat die Protestveranstaltung noch Folgen. Laut Polizeisprecher Martin Richter war diese Demonstration nicht fristgerecht, also innerhalb von 48 Stunden, angemeldet worden, sondern erst am Freitag. „Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitsanzeige“, so Richter.

Lesen Sie auch

Von Petra Rückerl