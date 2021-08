Hannover

Gegen diese Autodiebe war sogar die Polizei machtlos. Ausgerechnet einen als Zivilstreife genutzten Ford Kombi haben unbekannte Täter am Wochenende in der Marienstraße (Südstadt) mitgehen lassen. Da die bisherigen Fahndung erfolglos blieb, bitten die Ordnungshüter nun die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe. Zudem sollten Personen bei einer Kontrolle durch diesen Fahrzeug vorerst misstrauisch sein und vorsichtshalber die 110 wählen.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass der oder die Täter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einen von der Polizeidienststelle Hannover als genutzten Gebäudekomplex eingebrochen sind. „Betroffen sind Räumlichkeiten, die nicht dauerhaft besetzt sind“, so Polizeisprecher Martin Richter. Demnach ist dort die Regionale Beratungsstelle untergebracht.

Täter brachen Türen und Rolltor auf

Über einen Zaun gelangten die Diebe auf das Gelände und drangen dann durch mehrere aufgebrochene Türen in das verlassene Dienstgebäude ein, wo sie den Fahrzeugschlüssel des dunkelblauen Ford Focus Kombi mitgehen ließen. Das passende Fahrzeug stand im Innenhof. Für die Flucht brachen die Täter schließlich noch ein verschlossenes Rolltor auf.

Der dunkelblaue Ford Kombi (Baujahr 2009), in dem auch ein Blaulicht und eine Polizeikelle lagen, war zuletzt mit dem Kennzeichen H-CX 287 unterwegs. Personen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer 0511/1092717 zu melden.

Achtung: Die Polizei Hannover führt weiterhin Kontrollen mit Zivilfahrzeugen durch. „Im Falle einer Polizeikontrolle unter Nutzung eines dunkelblauen Ford Focus wird empfohlen, in Zweifelsfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen oder die nächste Dienststelle aufzusuchen“, so Richter.

Von API