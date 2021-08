Polizei holt Schwarzfahrer in Fesseln aus dem Zug

Hannover

Er gönnte sich eine Fahrt im ICE, wollte dafür aber weder bezahlen noch aussteigen noch sich ausweisen. In der Nacht zu Donnerstag musste die Bundespolizei den 27-Jährigen am Hauptbahnhof schließlich in Handfesseln aus dem Zug holen.

Über mehrere Stunden machte der Deutsch-Niederländer aus Nordrhein-Westfalen Ärger. Ohne Ticket saß er im Intercity aus Richtung Wolfsburg. „Da er nicht ausstiegen wollte, rief ein Zugbegleiter schließlich die Bundespolizei. Auch die Beamten hatte es nicht leicht mit dem Schwarzfahrer. „Er weigerte sich, mit den Beamten deutsch zu reden und sprach nur noch arabisch“, berichtet Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Erheblichen Widerstand geleistet

Ausweisen wollte sich der Mann ebenfalls nicht, weshalb die Polizisten zu einer unfreiwilligen Durchsuchung übergingen, bei der sie den Pass und ausreichend Bargeld fanden. „Die Beamten mussten ihn letztlich fesseln und zur Dienststelle mitnehmen. Dabei leistete erheblichen Widerstand“, so Ackert. Erst dann konnte der Zug in den nächtlichen Abstellbereich fahren.

Die Motive des widerspenstigen Mannes blieben unklar. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er gehen. Allerdings erwarten ihn nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Leistungserschleichung.

