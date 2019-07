Hannover

Am Nachmittag hatten die Beamten zunächst einen 31-Jährigen dabei beobachtet, wie er mehreren Personen kleine Mengen Marihuana übergab, die er aus einem für diesen Zweck angelegten Versteck, einem sogenannten „Bunker“, nahm. Nach seiner Festnahme durchsuchten die Polizisten das Versteck und fanden weitere 21 abgepackte Tüten der Droge. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Dealers wurde ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sowie rund 6000 Euro Bargeld gefunden.

Bei der Kontrolle am Marstall fiel den Beamten zudem ein 32 Jahre alter Mann auf, der verdächtige Tütchen in einem Beet vergrub. Als er wenig später eines davon wieder ausbuddelte und an einen anderen Mann weitergab, griff die Polizei ein und nahm ihn fest. Ebenso verfuhren die Beamten mit einem 28-Jährigen, der Marihuana verkauft haben soll. „Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl auf ihn ausgestellt war. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht“, so Polizeisprecherin Isabel Christian.

Anzeigen gegen acht Drogenkunden

Die beiden 31 und 32 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen unerlaubten Handelns mit Marihuana verantworten, gegen den 28-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts darauf eingeleitet. Gegen insgesamt acht Kunden der Beschuldigten stellten die Beamten zudem Strafanzeige wegen des Erwerbs der Droge.

Derzeit hat die Polizei das Quartier rund um den Marstall verstärkt im Blick. Erst kürzlich wurde der Streifendienst in diesem Bereich aufgestockt, um auf der Straße deutlich mehr Präsenz zu zeigen.

Von api