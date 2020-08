Hannover

Gegen 14.30 Uhr am Montag wollten Polizisten in der Freidingstraße ( Anderten) einen Haftbefehl gegen eine 34-jährige Frau vollstrecken. Eigentlich keine große Sache. Es ging um einen Geldbetrag, den die Frau nicht bezahlt hatte. Doch als die Beamten an der Tür klopften, setzte sich die Gesuchte ab. Offenbar über den Balkon, denn dessen Tür stand offen, als die Ermittler nachsahen.

Doch durch die offene Balkontür konnten sie bereits diverse Utensilien für Drogenkonsum in der Wohnung entdecken. Grund genug, mal genauer nachzusehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss ausgestattet, drangen sie über den Balkon in die Wohnung ein. Was sie dort fanden, ging weit über das Erwartete hinaus.

Geladene Gaspistolen und Sprengmittel

Neben Cannabispflanzen entdeckten die Fahnder auch geladene Gaspistolen, ein Luftdruckgewehr sowie scharfe Munition, Pyrotechnik und unbekannte Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV). Das Schwarz- und Schießpulver wurde noch am Abend von Spezialisten des Landeskriminalamtes am Kronsberg kontrolliert in die Luft gejagt.

In der Wohnung entdeckten die Beamten auch noch einen großen Müllsack voller Kupferkabel, vermutlich gestohlen. Während der Durchsuchung erschien ein Mitbewohner der 34-Jährigen. Er wurde vorläufig festgenommen, machte aber keine Angaben zur Sache. Wegen fehlender Haftgründe wurde der 37-Jährige noch in der Wohnung wieder entlassen.

Dennoch muss er sich nun ebenso wie seine flüchtige Mitbewohnerin wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln unter Bereithaltung von Waffen verantworten. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt gegen den Mann auch wegen Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.

Von Andreas Krasselt