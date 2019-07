Hannover

Die Bundespolizei hat am Freitagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs einen wohnsitzlosen Mann verhaftet. Der stark alkoholisierte 36-Jährige war zuvor in eine Schlägerei am Ausgang der Fernroder Straße verwickelt gewesen.

Doch dies war nach Angaben der Bundespolizei gar nicht der Grund für seine Verhaftung. Denn als die Beamten den gebürtigen Polen überprüften, stellten sie fest, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Hannover per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann soll Leistungen erschlichen haben.

Immer wieder Auseinandersetzungen

Als die Polizei ihn durchsuchte, beleidigte der Mann die Beamten. Er hatte 2,68 Promille Alkohol im Blut. Mehr noch: Als er in Polizeigewahrsam übergeben worden ist, zeigte er einen Hitlergruß.

Die Schlägerei zuvor soll laut Bundespolizei vergleichsweise harmlos verlaufen sein, es habe keine Verletzten gegeben. Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist nicht bekannt.

An der Fernroder Straße, in der Nähe des Rauschgift-Konsumsraums „Stellwerk“, kommt es häufiger zu Streitereien mit Obdachlosen und Drogen-Süchtigen. Zuletzt ist vor einer Woche ein 28-jähriger Mann mit einem Pflasterstein niedergeschlagen worden.

Von Sascha Priesemann