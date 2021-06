Polizei erwischt Taschendieb auf (fast) frischer Tat

Hannover

Ein Taschendieb ging der Polizei am Montag ins Netz. Bei der Kontrolle des 48-Jährigen entdeckten die Beamten eine Damenhandtasche. Wie sich herausstellte war sie kurz zuvor an der Straße Großer Kolonnenweg aus einem Auto gestohlen worden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Den Polizisten war der Fahrradfahrer gegen 19.05 Uhr aufgefallen. Der bereits polizeibekannte 48-Jährige hielt sich gerade in einem Grünbereich südlich des Gymnasiums der Herschelschule zwischen der Straße „Großer Kolonnenweg“ und der Vahrenwalder Straße auf. Im Korb des Fahrrades des Hannoveraners entdeckten die Einsatzkräfte eine Damenhandtasche. Plausible Angaben zur Herkunft der Tasche konnte der Mann nicht machen.

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls

In der Handtasche fanden die Beamten Hinweise auf eine 66-Jährige Eigentümerin. Zeitgleich meldete die bestohlene Frau beim Polizeinotruf, dass ihr Peugeot aufgebrochen worden sei. Das Auto hatte sie an der Herschelschule geparkt – in unmittelbarer Nähe also. Der Täter hatte eine Fensterscheibe des Pkw eingeschlagen und die Handtasche herausgenommen.

Gegen den 48-Jährigen wird ein Strafverfahren schweren Diebstahls aus Pkw eingeleitet. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover liegen keine Haftgründe vor. Der Hannoveraner wurde also aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von Simon Polreich