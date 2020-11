Hannover

Mit Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Gesprächen hat die Polizei in Hannovers Innenstadt am Mittwoch erneut Passanten in der Fußgängerzone an die Maskenpflicht in der Fußgängerzone erinnert. Erneut haben vergleichsweise mehr Menschen die Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung befolgt, so das Resümee der Polizei. Die patrouillierenden Einsatzkräfte mussten in der Fußgängerzone aber viele sensibilisierende Gespräche führen. „Die angesprochenen Personen reagierten überwiegend einsichtig“, so Sprecher Michael Bertram. „Dennoch wurden auch wieder Verfahren eingeleitet.“

Angesichts des mäßigen bis hohen Aufkommens von Passanten in der Innenstadt setzte die Polizei an mehreren Stellen Lautsprecherdurchsagen ein, um an die Maskenpflicht zu erinnern. Allein im Bereich des Hauptbahnhofs wurden bis zum Mittag rund 130 persönliche Gespräche mit Passanten geführt, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und damit der Eindämmung der Corona-Pandemie entgegenwirkten. Gegen zwei uneinsichtige Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet, weil sie mit dem Maskenverzicht eine Ordnungswidrigkeit begangen hatten.

Um 10.30 Uhr kontrollierte die Polizei zudem ein Friseurgeschäft an der Schillerstraße, dessen Betreiberin kein Hygienekonzept vorlegen konnte. Sie erhielt die Auflage dieses bis zum Folgetag nachzureichen. Dem kam sie auch nach.

Maskenverweigerer erhält Strafverfahren

Am Nachmittag wurden am Marstall Dutzende Sensibilisierungsgespräche geführt, weil keine Masken getragen wurden. Fünf unkooperative Personen erhielten Ordnungswidrigkeitsverfahren. Eine Person erwartet wegen einer Beleidigung zudem ein Strafverfahren.

Bei der Kontrolle eines Ladens an der Kurt-Schumacher-Straße stießen die Beamten gegen 19.15 Uhr auf eine Angestellte und einen Kunden, die beide keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Ebenso erging es zwei Personen aus einer Gruppe, die auf dem Ernst-August-Platz standen. Gegen sieben Personen wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen.

Kontrollen auch in Garbsen und Barsinghausen

Im Bereich der Polizeiinspektion Garbsen wurden am Mittwoch im Rahmen der Corona-Kontrollen 63 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt und konsequent geahndet. Größtenteils handelte es sich um die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr und in Fußgängerzonen. Bei der Kontrolle eines Imbisses am Planetenring in Garbsen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 28 Jahre alten Inhaber und seinen 50 Jahre alten Angestellten ein, weil beide keine Maske trugen.

Ausfallend reagierte eine unbekannte Kundin in einer Lokalität in Barsinghausen ( Berliner Straße). Sie beleidigte eine 33 Jahre alte Mitarbeiterin, nachdem diese sie daraufhingewiesen hatte, dass sie eine Mund-Nase-Bedeckung tragen muss. In einer Gaststätte an der Goethestraße ließ eine Betreiberin wiederum einen Kunden zur Essensabholung ein, obwohl er keine Maske trug. Eine 80-Jährige weigerte sich zudem, in einem Lebensmittelmarkt am Reihekamp eine Maske zu tragen. Die Konsequenz: Eine Anzeige durch die Polizei und vom Marktleiter ein Hausverbot.

Von Simon Polreich