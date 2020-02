Polizei blitzt 30 Fahrzeuge am Maschsee

Hannover

30 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit – das ist das Ergebnis einer Kontrollaktion der Polizei am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (Südstadt).

Die Beamten hatten ihr Messgerät am Mittwochmorgen direkt am Maschsee stadtauswärts in Höhe einer Schule aufgestellt, ein Bereich, in dem die Fahrbahn als Tempo-30-Zone ausgewiesen war. In der Zeit zwischen acht und elf Uhr erfasste das Radar 30 Fahrzeuge, die zum Teil deutlich zu schnell unterwegs waren. Tagessieger wurde ein Mercedes-Fahrer, der mit 69 Stundenkilometern erwischt wurde. Ihn erwartet nun neben einem einmonatigen Fahrverbot noch ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro. Überdies waren sechs weitere Fahrer so schnell, dass sie nun einen Bußgeldbescheid erhalten werden.

Von mlg