Hannover

Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich nach Spekulationen einiger Experten schnell in Deutschland und Niedersachsen. Das stellt auch die Funktionsfähigkeit der sogenannten kritischen Infrastruktur in der Region Hannover auf die Probe. Unter anderem Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und Energieversorger müssen sicherstellen, dass Personalausfälle nicht auch gleich zu Problemen etwa im Sicherheitsbereich oder bei der Energieversorgung bedeuten.

Polizei Hannover: Schutzregeln konsequent einhalten

Die Polizeidirektion Hannover mit ihren mehr als 3700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern achtet darauf, dass sie vorgeschriebenen Regeln zum Infektionsschutz „konsequent eingehalten und umgesetzt“ werden. Schon mit Beginn der vierten Corona-Welle gingen die Beamten wieder dazu über, vermehrt im Homeoffice zu arbeiten – zumindest in den Bereichen, in denen das möglich ist. In den Wachen wurden darüber hinaus Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Selbsttests zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig verweist die Direktion darauf, dass 90 Prozent der Belegschaft geimpft oder genesen sind. Derzeit bewege sich die Zahl der Infizierten oder in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter im unteren zweistelligen Bereich. Deshalb bestehe laut Sprecherin Janique Bohrmann „überhaupt keine Erfordernis, über Urlaubssperren oder ergänzende Rufbereitschaften nachzudenken“. Der Dienstbetrieb und die Einsatzbereitschaft der hannoverschen Polizei ist „nach wie vor sichergestellt“.

Üstra: Niedriger Krankheitsstand, aber mögliche Einschränkungen bei neuem Lockdown

Bei der Üstra ist man nach eigenen Angaben auf einen erneuten Anstieg der Corona-Infektionszahlen vorbereitet. „Die Krankheitsstände sind derzeit niedrig, es sind über die Feiertage keine Ausfälle zu befürchten“, sagt Sprecher Udo Iwannek. Das Verkehrsunternehmen greife auf Maßnahmen zurück, die sich seit Beginn der Pandemie bewährt haben. Dazu gehört etwa die Abtrennung der Fahrerräume in Bussen und Bahnen. Der Krisenstab aus Vorstand, Betriebsarzt Land und Region Hannover tage regelmäßig. „Wir sind in der Lage, kurzfristig zu reagieren“, sagt Iwannek.

Greift auf bewährte Corona-Maßnahmen zurück: Die Üstra. Quelle: Nancy Heusel

Das gelte auch für einen möglichen Lockdown. Denn während zwischen Weihnachten und Neujahr keine Einschränkungen im Fahrplan vorgesehen sind, könne sich das bei einem erneuten Runterfahren des öffentlichen Lebens wieder ändern. „Wir fahren da auf Sicht“, sagt der Üstra-Sprecher. Derweil hätten die meisten Fahrgäste die Vorschrift zum Tragen einer FFP2-Maske verinnerlicht. „Bei Kontrollen macht das nur 2 Prozent der Verstöße aus.“

Bundespolizei: Hohe Impfquote

Auch bei der Bundespolizei, die unter anderem im Bereich des Hauptbahnhofs sowie des Flughafens im Einsatz ist, beruft man sich auf bewährte Mittel, um Neuansteckungen zu verhindern. „Die Bundespolizei hat bereits seit Pandemiebeginn umfangreiche Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft getroffen, welche stets unter Beachtung der Empfehlungen des RKI fortgeschrieben werden“, sagt Sprecherin Anja Knebel. Zusätzlich beruft sich die Behörde auf eine relativ hohe Impfquote. Die liegt nach eigenen Angaben bei 85 Prozent. „Die Bundespolizei ist funktionstüchtig und einsatzbereit, auch bei noch steigenden Zahlen“, so die Sprecherin.

Feuerwehr: Lage wird fortlaufend beobachtet

Die Feuerwehr Hannover ist zuständig für den Brandschutz und Rettungsdienst. Um die Einsatzbereitschaft zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, seien entsprechend organisatorische Maßnahmen in der Personalplanung ergriffen worden. Dazu gehöre unter anderem auch, dass in den Wachen und während den Einsätzen grundsätzlich nur FFP2-Masken getragen werden dürfen. Darüber hinaus sollen alle Retter die Mindestabstände einhalten. „Außerdem werden bereits seit November flächendeckend Selbsttests durchgeführt“, sagt Sprecher Michael Hintz.

Derzeit verzeichne die Feuerwehr keinerlei Corona-Fälle. Die Lage werde aber fortlaufend beobachtet – sowohl der eigene Krankheitsstand als auch die Entwicklung der generellen Inzidenzzahlen. „Im Zweifel werden die Maßnahmen entsprechend erweitert“, sagt Hintz. Gleichzeitig führt der Medizinische Dienst der Feuerwehr das Impfangebot sowohl für die Haupt- als auch Ehrenamtlichen weiter. Die Hygienemaßnahmen seien zwar auch für die Einsatzkräfte laut Hintz „in organisatorischer und personeller Hinsicht herausfordernd“, allerdings hätten sie sich nach fast zwei Jahren Pandemie inzwischen auch erfolgreich im Dienstalltag etabliert.

Enercity: Auch auf Omikron „sehr gut vorbereitet“

Enercity versorgt Hannover mit Strom und Wasser – weshalb das Unternehmen ebenfalls zur kritischen Infrastruktur zählt. „Wir sind uns dieser besonderen Verantwortung bewusst“, sagt Sprecher Carlo Kallen. Deshalb lasse Enercity seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit Pandemiebeginn 2020 „überall wo möglich mobil arbeiten“. Bei Angestellten, die beispielsweise in der Netzleitstelle zwingend vor Ort sein müssen, werde penibel auf die strengen Abstands- und Hygieneregeln geachtet. Kallen: „Natürlich gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel.“

Angestellte bei Enercity werden derzeit geboostert. Quelle: Jonas Gonell

Außerdem gelten bei Enercity gerade in besonders kritischen Bereichen verschärfte Szenarien. „Die entsprechenden Konzepte liegen bereits seit geraumer Zeit vor, um jederzeit auf steigende Fallzahlen reagieren zu können“, sagt Kallen. Das Regelwerk werde ständig angepasst, außerdem laufe gerade eine interne Booster-Impfkampagne. Deshalb sieht sich der Energieversorger auch bei einer möglichen Omikron-Welle „sehr gut vorbereitet“. Sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Kundenbetreuung in der Landeshauptstadt seien in vollstem Umfang gegeben.

Klinikum Region Hannover: Zur Not planbare Eingriffe verschieben

„Grundsätzlich blicken wir wachsam auf die Entwicklungen in Niedersachsen und in unserem Versorgungsgebiet in der Region Hannover“, sagt Niko Gerdau, Sprecher vom Klinikum Region Hannover (KRH). Bei steigenden Corona-Behandlungszahlen habe man die Möglichkeit, durch Umsteuerung auf Kosten anderer Versorgungsbereiche weitere Kapazitäten für die Corona-Versorgung zur Verfügung zu stellen. Dies würde planbare und medizinisch nicht dringliche Behandlungen und Eingriffe betreffen.

„Um einem möglichen Ausfall von Beschäftigten in unseren Standorten entgegenzuwirken, haben wir bereits Anfang November mit den so genannten Boosterimpfungen begonnen und konnten für alle Priorisierungsgruppen bis Mitte Dezember entsprechende Angebote machen“, so Gerdau. Insofern habe das KRH einen hohen Anteil an dreifach geimpften Mitarbeitenden.

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kommen derweil weiterhin die bewährten Notfall- und Pandemiepläne zum Einsatz, teilt eine Sprecherin mit. Diese können auch kurzfristig angepasst werden.

Aha ist vorbereitet: Notfalls wird nach Abfallsorten priorisiert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Aha priorisiert Dienstleistungen

Auch das Entsorgungsunternehmen Aha beruft sich auf Erfahrungen aus vorigen Infektionswellen. Sollte es zu Personalausfällen bei der Müllabfuhr kommen, werde der Abfall priorisiert abgeholt. So soll etwa Restmüll für Altpapier abtransportiert werden. Bei Krankheitsfällen auf Betriebshöfen, werde geprüft, ob die nächstgelegene Stelle die wichtigsten Dienstleistungen übernehmen kann. Bei der Straßenreinigung habe die Beseitigung gefährlicher Abfälle Priorität, betont Sprecherin Helene Herich. „Um die Belegschaft für solche Maßnahmen bereitzuhalten, kann es daher auch zu Einschränkungen der Reinigungsleistungen kommen“, sagt sie. Derzeit gibt es beim Personal allerdings keine Einschränkungen, so das Unternehmen.

Zentrale Polizeidirektion: Flexibles Hygienekonzept

Die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen, bei der unter anderem die bei Demonstrationen eingesetzten Bereitschaftsbeamten angesiedelt sind, setzt auf ein „gleichermaßen strenges wie flexibles Hygienekonzept“. Um vor allem innerhalb der Einheiten größere Corona-Ausbrüche möglichst zu verhindern, setzt die ZPD schon seit 2020 auf feste Kohorten. „Die Erfahrungen sind bislang entsprechend gut“, sagt Sprecher Max Distel. Hinzu komme eine hohe Impfquote von mehr als 90 Prozent.

Obendrein seien die Beamtinnen und Beamten zuletzt sensibilisiert worden, dass mit Omikron eine noch ansteckendere Corona-Variante auf dem Vormarsch ist. Deshalb schützen die Ermittler sich und andere im Einsatzgeschehen unter anderem mit FFP2-Masken – vor allem, wenn der Mindestabstand zum Gegenüber nicht eingehalten werden kann. Derart vorbereitet schätzt die Direktion, „auch weiterhin uneingeschränkt einsatzbereit und -fähig zu sein“.

Von Manuel Behrens und Peer Hellerling