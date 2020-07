Hannover

Drei mutmaßliche Dealer hat die Polizei bei einem Schwerpunkteinsatz im Steintorviertel am Dienstag dingfest gemacht. Die Einsatzkräfte ertappten die Männer dabei, wie sie an mehrere Abnehmer Marihuana verkauften. Zudem sind mehrere hundert Euro Bargeld beschlagnahmt worden.

Zuvor war es zu einer Reihe von Drogendelikten im Bereich des Steintorviertels, speziell der Straße „Am Marstall“ und umliegenden Straßen gekommen. Die damit „einhergehenden Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls von Anliegern und Bürgern“ nahmen Beamte der Polizeistation Hannover-Raschplatz zum Anlass intensiver Kontrollen, von 12 bis 20 Uhr am Dienstag, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Dealer nutzten Beet als Versteck

Zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in der Schmiedestraße auf zwei 25 und 33 Jahre alte Männer aufmerksam, die an insgesamt sieben Personen Marihuana verkauften. Dabei nutzten sie ein nahe gelegenes Beet als Versteck für die Drogen. Bei fünf kontrollierten Käufern wurde Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Nachdem sich die mutmaßlichen Drogenhändler vom Tatort entfernt hatten, konnten sie festgenommen werden. Bei ihnen wurden 160 Euro gefunden, bei dem es sich mutmaßlich um Dealgeld handelte. Weitere 250 Euro wurden bei angeordneten Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen sichergestellt. Zudem wurden aus dem Versteck am Tatort rund 14 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Mangels ausreichender Haftgründe kamen die Männer wieder frei.

Zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr beobachteten die Beamten erneut im Bereich Schmiedestraße, wie ein 20-Jähriger an zwei Personen Marihuana verkaufte. Auch diese drei Personen wurden kontrolliert und gefundenes Marihuana beschlagnahmt. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Gegen 19.15 Uhr fanden die Polizeibeamten bei der Kontrolle eines 62-Jährigen geringe Mengen Heroin und Marihuana. Auch dieser Mann wurde wieder entlassen. Insgesamt wurden 19 Identitätsfeststellungen und ebenso viele Personendurchsuchungen durchgeführt. Mehrere Anzeigen wegen unerlaubten Handels sowie unerlaubten Besitzes von Drogen wurden geschrieben.

Von Simon Polreich