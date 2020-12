Polizei: Hannovers neue Herschelwache öffnet im Sommer 2021

Hannover

Es gibt Licht am Ende des Tunnels: Die Sanierung der Herschelwache in Hannovers Innenstadt soll bis kommenden Sommer abgeschlossen sein. Dann werden wieder alle Beamten des Polizeikommissariats (PK) Mitte in der Herschelstraße 1 beziehungsweise gegenüber im Gebäude 35/38 arbeiten. Die Fertigstellung hat sich um rund ein Jahr verzögert und die Kosten sind tüchtig in die Höhe geschossen: Mit knapp 5,2 Millionen Euro schlägt die neue Dienststelle insgesamt zu Buche – 1,75 Millionen mehr als zunächst errechnet.

Unverhofft kommt oft: Die Projektplaner hatten im Januar 2018 festgestellt, dass Brandschutz-Maßnahmen und Schadstoff-Sanierungen in einem größeren Umfang in der Herschelstraße 1 erforderlich sein werden, als ursprünglich angenommen. Im Zuge der Arbeiten im Altbau wurde auch Asbest entdeckt.

Zurzeit wird noch an der Elektrik in der neuen Herschelwache gebaut. Quelle: Dröse

Der allgemeine Bauboom hatte außerdem Auswirkungen auf die Sanierung der Herschelwache: Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften (NLBL) blieben Vergabeverfahren zum Teil ohne Angebote und mussten wiederholt werden. Und manche Aufträge konnten auch nur mit erhöhten Kosten abgeschlossen werden.

2015 hatte laut NLBL eine grobe Schätzung für die Sanierung des historischen Gebäudes, in dem die Herschelwache untergebracht ist, und des Hauses Herschelstraße 35/36, in dem sich der Ermittlungsdienst des PK befindet, Kosten in Höhe von 3,45 Millionen Euro ergeben. Inzwischen belaufen sich die Kosten für den Umbau der Herschelstraße 35/36 auf 2,09 Millionen Euro. Für die Sanierung des alten Gebäudes mit der Herschelwache sind 3,1 Millionen Euro vorgesehen.

Aufgrund der Arbeiten im Altbau mussten einzelne Bereiche des PK Mitte ausgelagert werden. Der Streifendienst wurde in die Waterloostraße verlegt. Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, werden die Beamten zurück in die Herschelstraße 1 ziehen. Bis dahin soll auch die Dienststelle am Raschplatz weiter als Citywache genutzt werden: Sie ist – zeitlich begrenzt für die Dauer des Umbaus der Herschelwache – sieben Tage die Woche rund um die Uhr besetzt.

Noch viel Arbeit für die Handwerker

Das NLBL geht davon aus, dass die gesamte Baumaßnahme im Sommer 2021 fertig ist. Zurzeit haben die Handwerker noch alle Hände voll zu tun. Aktuell bekommt die Herschelstraße 1 einen neuen Bodenbelag. Maler sind ebenso vor Ort wie Elektriker. Und im Innenhof finden noch Tiefbauarbeiten statt.

