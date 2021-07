Hannover

Die Region Hannover wird offenbar gerade einmal wieder von einer Betrugswelle heimgesucht. Bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen vermehrt Anzeigen wegen Betrügereien eingegangen, bei denen die Täter hohe Geldbeträge und Wertsachen erbeuten konnten. Die Ermittler nehmen das zum Anlass, erneut eindringlich vor Anrufen von Enkeltrickdieben und falschen Polizeibeamten zu warnen. Maschen, mit denen insbesondere ältere Menschen übers Ohr gehauen werden sollen.

Die Vorgehensweise der Gauner ist meist ähnlich, variiert aber in Details. Beim klassischen Enkeltrickdiebstahl nimmt ein Täter telefonisch Kontakt zu einem Senior oder einer Seniorin auf, täuscht vor, dessen Angehöriger oder deren Angehörige – meist ein Enkelkind – zu sein und dringend Geld zu benötigen, etwa für den Kauf einer Immobilie oder eines Autos. Im Verlauf des Gesprächs fordern die Betrüger dann Bargeld, Schmuck oder Gold. Ein Freund oder eine Freundin würde das Geld oder die Wertsachen dann abholen.

Eine Variante nutzt den Coronakontext: Zunächst meldet sich der verzweifelte Sohn oder Enkel und gibt vor, schwer an dem Coronavirus erkrankt und im Krankenhaus zu sein. Es bestehe allerdings Hoffnung, denn es gebe ein neues, noch nicht zugelassenes Medikament. Doch dann kommt der Haken: Die Krankenkasse zahle dafür nicht. Also brauche man dringend die finanzielle Hilfe der Eltern oder Großeltern.

„Mutter, ich will nicht sterben“

Der Täter bringt seine Opfer durch Weinen und Sätze wie „Mutter, ich will nicht sterben“ oder “Bitte, bitte hilf mir. Das werde ich dir nie vergessen“ aus der Fassung und setzt sie unter Zeitdruck. Gleichzeitig aber ziehen die Gauner das Gespräch in die Länge, um so zu verhindern, dass die Senioren sich bei Angehörigen oder der Polizei rückversichern.

Eine neue Masche kombiniert den Enkeltrick mit dem Ausgeben als angebliche Polizeibeamte. Dabei gaukeln die Täter den Angerufenen etwa vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem zwei Kinder einer schwangeren Frau tödlich verletzt worden seien. Damit dieser Angehörige nicht umgehend ins Gefängnis wandere, müsse eine Kaution beim Amtsgericht gezahlt werden. Durch weitere Sprecher, die sich als Staatsanwalt und Richter ausgeben, wird der Druck erhöht, bis das Opfer schließlich bereit ist, Geld bereitzustellen.

Falsche Polizisten nutzen das Vertrauen aus

Als falsche Polizeibeamte haben die Betrüger aber noch ganz andere Tricks auf Lager. So berichten sie ihren ausgewählten Opfern auch von einer Einbruchsserie in der Nachbarschaft. Bei der Festnahme eines Täters hätten sich weitere potenzielle Einbruchsobjekte ergeben, darunter eben auch die Wohnung oder das Haus des Angerufenen. Die vermeintlichen Polizeibeamten bieten an, vorhandene Wertgegenstände sicherheitshalber in Verwahrung zu nehmen, bis die Gefahr vorbei sei. Auf diese Weise erbeuten die Gauner oft hohe Summen.

So können Sie sich schützen

Die Polizei gibt eine Reihe von Hinweisen, wie man sich vor derartigen Betrügern schützen kann:

1. Tipp: Lassen Sie sich von solchen Anrufen nicht beunruhigen und legen Sie auf!

2. Tipp: Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufenden ein!

3. Tipp: Detaillierte Nachfragen zu Vermögen und Wertgegenständen werden durch die tatsächliche Polizei nie am Telefon getätigt!

4. Tipp: Weder Polizei noch Justiz setzen Angerufene im Gespräch dermaßen unter Druck!

5. Tipp: Trotz gegenteiliger Aufforderungen der Täterseite, wenden Sie sich an Verwandte, Freunde oder sonstige Vertrauenspersonen!

Weitere Verhaltenshinweise bei Trickanrufen und anderen Betrugsmaschen hat die Polizei auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ veröffentlicht.

Von Andreas Krasselt