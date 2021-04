Hannover

Die Region Hannover hat eine Betrugsmasche in größerem Ausmaß erreicht, bei der Gauner Zugriff auf das Handy bekommen wollen. Sie verschicken kurze Paketbenachrichtigungen im Namen von Versanddiensten, etwa DHL. Einer der jüngsten Opfer ist ein 52 Jahre alter Hannoveraner: Innerhalb von zwei Tagen bekam er sogenannte Smishing-Post auf sein Handy: „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es“ lautete die erste Nachricht. Die Zweite: „Um Ihre Nachricht anzuzeigen, klicken Sie hier“. Die Polizei nennt das die „Smishing-Methode“.

Hierbei erhalten Mobilfunknutzer eine SMS, in denen vermeintliche Paketsendungen angekündigt werden. Um weitere Informationen zu erhalten, sollte der 52-Jährige einen Link in der SMS anklicken. Dadurch hätte er sich allerdings eine Schadstoff-Software auf das Smartphone heruntergeladen, die das Ausspähen seines Handys ermöglichte, erklärt Polizeisprecher Michael Bertram. Die „Cybercrime“-Abteilung der Polizei Hannover ermittelt in diesen Fällen.

Tätern geht es in erster Linie um Daten auf dem Handy

Nach Auskunft der Polizei begann die Betrugsmasche in der Region bereits 2020 mit elf registrierten Fällen und nimmt seit Anfang 2021 deutlich zu. Aktuell hat die Polizei Hannover Anzeigen in einem dreistelligen Bereich vorliegen. Smishing sei aber ein bundesweites Phänomen, so der Polizeisprecher. Den Behörden sind aktuell mehr als ein Dutzend verschiedener Ansprachen bekannt. Inzwischen gibt es auch Smishing-SMS auf türkisch. Die Kriminellen nutzen es aus, dass in Zeiten der Pandemie Verbraucher aktuell verstärkt Online einkaufen – und auf die Ankunft ihrer Sendungen warten.

„Smishing“ ist eine Kombination aus den Begriffen SMS und Pishing, dem Kunstwort aus Passwort und Fishing. Es bezeichnet einen Betrugsversuch, bei dem gezielt SMS irreführende Informationen versendet werden, die den Empfänger zur Herausgabe seiner persönlichen Daten verleiten sollen. „Das können die persönlichen Kontakte sein, Bilder, aber auch Passwörter etwa fürs Online-Banking oder PIN-Nummern“, sagt Katrin Gladitz, Sprecherin beim Landeskriminalamt Niedersachsen in Hannover.

LKA gibt auf Internetseite Präventionstipps

Was die Nachverfolgung erschwert: Ist ein Handy gehackt, wird oft die Nummer des geschädigten Smartphones verwendet, um weitere Smishing-Mails zu verschicken – in der Regel in Massen nach Art eines Kettenbriefes. „Das macht die Suche nach den Urhebern so schwierig“, sagt Gladitz. Auffällig: Betroffen sind besonders Nutzer von Androids-Betriebssystemen. Monetäres Interesse hätten die Betrüger nicht, ihnen gehe es in erster Linie um Daten und Infos auf den Handys. Das LKA hat inzwischen eine Internetseite eingerichtet mit Hinweisen, wie man Smishing erkennt und was Betroffene tun können, wenn ihr Handy gehackt worden ist.

Strafrechtlich ist das Smishing im sogenannten Hackerpragrafen geregelt und bezeichnet das Ausspähen von Daten oder das Vorbereiten und Abfangen von Daten. Vereinzelt kommt es beim Smishing auch zur Computer-Sabotage. Der Gesetzgeber sieht hierfür maximal eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren vor. Für die Computer-Sabotage sind sogar bis zu drei Jahren Gefängnis möglich.

Von Andreas Voigt