Hannover

Es geht um die 85-jährige Sigrid S. aus Hannover Kleefeld. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die 85-Jährige ihre Wohnung an der Juglerstraße am Vormittag mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von der orientierungslosen und an Demenz erkrankten Frau. Suchmaßnahmen der von der Tochter alarmierten Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Seniorin.

Sigrid S. ist 1,54 Meter groß, sehr dünn und hat braune, schulterlange Haare sowie eingefallene Wangen. Bekleidet ist sie derzeit mit einer grauen Winterjacke, einer dunkelblauen Jogginghose, einem pink-weiß gestreiften Pullover, einer Fleecejacke (orange) sowie einer rosa Strickmütze.

Hinweise an jede Polizeidienststelle

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Seniorin geben kann, wird gebeten, sich im Polizeikommissariat Südstadt (0511 109-3217) oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von NP