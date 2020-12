Polizei Hannover schaltet Infotelefon für Bürger

Hannover

Immer wieder fragen Bürger, mit welchen Problemen und Unsicherheiten sie an die Polizei herantreten können. In der dunklen Jahreszeit steht für viele der Einbruchschutz für Wohnungen und Häuser im Vordergrund. Viele andere Themen sind aber auch von Bedeutung, so die Sicherheit auf der Straße, das Thema Gewalt, Trickdiebstahl und vieles mehr. Da persönliche Beratungen durch die Präventionsexperten aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich sind, bietet die Polizeidirektion nun einen telefonischen Aktionstag zu allen Themen mit polizeilichen Bezug an.

„Wir wollen auch während der Corona-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein“, sagt die Beauftragte für Kriminalprävention Petra Dreier „Darin waren sich alle Kolleginnen und Kollegen der Präventionsteams der Polizei Hannover einig und haben eine telefonische Beratung initiiert, um entsprechende Tipps zu geben.“

Um diese Themen geht es:

- Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Schulweg - Nutzung von Pedelec und E-Scooter - Wohnungseinbruchschutz - Diebstahl/Trickdiebstahl - Häusliche Gewalt und Stalking - Enkeltrick/Anrufe falscher Polizeibeamter - Kinder/Jugendliche und Gefahren im Internet - Sensibler Umgang mit eigenen Daten in den sozialen Netzwerken

Die Beratungshotline ist am Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geschaltet.

Telefon: 0511/109-1120

Von ots