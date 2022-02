Polizei Hannover erfasst Femizide nicht in Polizeistatistik

Hannover

Wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts vorsätzlich getötet werden, spricht man von Femizid. Jeden Tag gibt es in Deutschland einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Die Dunkelziffer schwer verletzter Frauen, die den Gang zum Arzt und zur Polizei aus Sorge vor ihrem Peiniger scheuen oder weil das, was ihnen angetan wurde, von Ermittlern möglicherweise in Zweifel gezogen werden könnte, kennt niemand.

Doch obwohl sich schon seit den 1970er-Jahren in Deutschland Frauennotrufe etabliert haben und Frauenhäuser verschiedener Trägerschaften eingerichtet wurden, wertet das Bundeskriminalamt in Wiesbaden erst seit 2015 die Zahl der Femizide in Deutschland aus. Demnach gab es im Jahr 2020 139 Frauentötungen, im Jahr zuvor 117. Bisheriges Höchstwert: 155 Femizide im Jahr 2016.

Warum erfasst Hannovers Polizei keine Femizide?

Die Polizeidirektion Hannover erfasst diese Fälle hingegen noch immer nicht separat, teilt die Behörde auf Anfrage mit: „Da es keine einheitliche Definition für den Femizid gibt, erfolgt keine gesonderte Erfassung des beschriebenen Deliktes.“ Bei Tötungsdelikten werde grundsätzlich kriminalpolizeilich hinsichtlich der Motivlage ermittelt, um die subjektiven Tatumstände aufzuklären, so eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Polizeisprecherin habe es in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 18 bekannt gewordene Fälle zum Nachteil weiblicher Opfer gegeben – 15 Versuche und drei vollendete Taten.

Oft kommt es zum Mord, wenn Frauen sich trennen

Die Politologin Monika Schröttle, die das „European Observatory on Femicide“ koordiniert, weiß, dass Femizide selten Spontanhandlungen sind, sondern in der Regel extrem geplante Taten. „Oft kommt es zum Mord, wenn die Frau versucht, sich aus der toxischen Beziehung zu befreien“, sagt die Expertin.

Sie fordert daher mehr Prävention, mehr Konfliktberatung, mehr Täterarbeit, mehr Anti-Gewalt-Trainings. „Bei uns zögert niemand, zum Beispiel terroristische Akte zu verhindern, was wichtig ist. Die kommen aber viel seltener vor als Gewalt gegen Frauen.“ Bereits 2001 hat die niedersächsische Landesregierung einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich verabschiedet. Im Bereich der Polizeidirektion Hannover gibt es insgesamt zwei Beratungs- und Interventionsstellen – eine in der Stadt, die andere im Umland.

Gewalt gegen Frauen: So wird die Polizei sensibilisiert

Auch polizeiintern sei die Früherkennung von Gewalt an Frauen ein Schwerpunktthema in der Aus- und Fortbildung, erklärt die Sprecherin: „Um auch die letzte Lücke zu schließen, werden Einsatzkräfte besonders sensibilisiert und Maßnahmen implementiert, um bereits hochproblematische Fälle frühzeitig zu erkennen.“ Da die Polizei häufig als erste Instanz Kenntnis von Gewalthandlungen erhält, sei sie im Rahmen der Interventionskette für eine wirkungsvolle Unterstützung der Betroffenen maßgeblich. Kommt es zu einem Vorfall häuslicher Gewalt, informieren die Beamten die jeweilige Beratungsstelle, heißt es weiter. „So können die Interventionsstellen erforderliche Maßnahmen proaktiv ergreifen.“

Von Britta Lüers