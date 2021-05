Hannover

Die Polizei Hannover hat in der Nacht auf Donnerstag nach eigenen Angaben zwei Männer beim illegalen Sprayen von Graffitis erwischt. Die mutmaßlichen Täter (23, 24) seien geflüchtet, als die Polizei sie am Tatort kontrollieren wollte. Sie wurden dann bis zur Wohnung eines Tatverdächtigen verfolgt und gestellt.

Gegen 3 Uhr morgens beobachtete ein Zeuge, wie zwei Personen an der Badenstedter Straße in Limmer in einer Unterführung Farbe an die Wand sprühten. Die alarmierte Polizei traf zwei junge Männer noch bei ihren Sprüharbeiten an. Als die Männer die Beamten bemerken, rannten sie Hals über Kopf davon.

Verfolgung bis zur Wohnung

Die Polizeibeamten verfolgten sie zu Fuß und machten die Wohnung des 24-jährigen Tatverdächtigen aus, in die beide geflüchtet waren. Neben den beiden Männern stellten die Beamten weitere Spraydosen in der Wohnung fest. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti wurde eingeleitet.

Von rahü