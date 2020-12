Hannover

Zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Besondere Dienste haben am Freitagabend bei Hannover einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war zuvor wiederholt durch seine riskante Fahrweise aufgefallen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, fuhr er noch einmal kurzzeitig davon.

Laut Polizeibericht passierte Folgendes: Auf der Autobahn 37 in Fahrtrichtung Celle war der 22-Jährige gegen 20.20 Uhr der Besatzung eines zivilen Streifenwagens aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als er auf die A 2 in Richtung Berlin abbog, nahm der Streifenwagen die Verfolgung auf.

Mehrere Verstöße

Die Polizisten stellten dabei mehrere Verstöße fest: Der junge Mann fuhr zu dicht auf und erneut deutlich schneller als erlaubt. Im weiteren Verlauf bedrängte er auch den (zivilen) Streifenwagen, als er sich hinter diesen fallen ließ. Dabei fuhr der Mann nicht nur dicht auf, sondern betätigte auch die Lichthupe und setzte den linken Blinker. Nachdem er an der Anschlussstelle Lehrte die Autobahn verlassen hatte, hielt er an der nachfolgenden Ampelkreuzung kurz an und bog dann trotz Rotlichts nach rechts auf die Westtangente ab. In einem nahe gelegenen Industriegebiet stoppte ihn der Streifenwagen.

Kurzer Fluchtversuch

Als die Beamten ausstiegen und sich als Polizisten zu erkennen gaben, fuhr der Mann sein Auto mit durchdrehenden Rädern an. Nach gut 500 Metern blieb er jedoch stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und das Fahrzeug.

Von rahü