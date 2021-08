Hannover

Ein Zeuge, der die A 2 in Richtung Berlin befuhr, meldete demnach am Samstagabend gegen 19.30 Uhr mehrere auffällig langsam fahrende Pkw vor ihm. Über alle drei Fahrstreifen verteilt sollen die jeweils zu zweit hintereinander fahrenden Autos mit maximal 70 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein und deren Fahrer Fehlzündungen provoziert haben. In der sogenannten Poserszene dienen die dabei entstehenden Knallgeräusche laut Polizei dazu, sich mit den meist PS-starken Autos zu brüsten.

Auf Rastanlage kontrolliert

Aufgrund des Zeugenhinweises wurden fünf Fahrzeuge - drei BMW M4, ein BMW M8 und ein Mercedes CLS 400 - auf der Tank- und Rastanlage Garbsen-Süd durch die Polizei kontrolliert. Zwei weitere hochmotorisierte Fahrzeuge mit hannoverschen Kennzeichen - ein weißer BMW M4 und ein grauer Mercedes AMG - verließen beim Eintreffen des Funkstreifenwagens die Rastanlage. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die 23 bis 52 Jahre alten Männer an den Steuern ihre Fahrt fortsetzen.

Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen und ihrer Fahrweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat der Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 89 30 zu melden.

Von rahü