Der Mann, der am Sonntag in Uetze bei Hannover wohl auf seine Schwägerin geschossen hat, ist in U-Haft.

Versuchte Tötung in Uetze: Verdächtiger in U-Haft

Polizei Hannover - Versuchte Tötung in Uetze: Verdächtiger in U-Haft

Polizei Hannover - Versuchte Tötung in Uetze: Verdächtiger in U-Haft