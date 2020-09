Hannover

Unfall bei Autorennen in der Stadt? Der Fahrer eines Mercedes wird laut Polizei Hannover verdächtigt, an einer Raserwettfahrt teilgenommen zu haben und dabei am Sonntagabend gegen eine Laterne am Aegidientorplatz gekracht zu sein. Während das Auto sehr stark beschädigt worden sei, sei der 25-Jährige unverletzt geblieben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mercedes-Fahrer zuvor mit hoher Geschwindigkeit vom Friedrichswall auf den Aegidientorplatz unterwegs. In der Linkskurve verlor er anscheinend die Kontrolle über den Wagen, fuhr geradeaus und gegen die Laterne. In der Folge geriet der Mercedes CLS 400 D ins Schleudern und schlitterte auf die Fahrbahn des Aegidientorplatzes.

Aufgrund von weiteren Aussagen besteht für die Polizei der Verdacht, dass der 25-Jährige an einem Autorennen beteiligt war. Vor dem Mercedes fuhr demnach mit ebenfalls hoher Geschwindigkeit ein weiterer Pkw, mutmaßlich ein Geländewagen. Weiteres ist derzeit nicht bekannt, da der Fahrer nach dem Unfall laut Augenzeugen mit unvermindertem Tempo in Richtung Schiffgraben davonfuhr.

Führerschein beschlagnahmt

An dem Mercedes war Totalschaden entstanden und er musste abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest auf der Polizeiwache ergaben für den Fahrer ein negatives Ergebnis. Sein Führerschein wurde jedoch beschlagnahmt: Gegen den 25-Jährigen sowie gegen den Unbekannten im Geländewagen wurden Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Straßenrennen eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer und/oder dem Geländewagen machen können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Limmer unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 39 20 zu melden.

