Die Polizei in Hannover sucht nach einem vermissten 90 Jahre alten Mann, der vermisst wird: Der Gesuchte Erich T. Leidet an Demenz „mit ausgeprägter Weglaufdemenz“ und hat am Sonntag das Seniorenzentrum an der Matthäikirchstraße im hannoverschen Stadtteil Wülfel verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Es ist möglich, dass er sich wegen seiner Demenz in einer hilflosen Lage befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 90-Jährige zuletzt gegen 15 Uhr im Seniorenzentrum gesehen. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrfach die Einrichtung verlassen. Das Pflegepersonal meldete den Senior am Sonntag gegen 18 Uhr als vermisst. Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung ein. Ein Polizeihubschrauber hat die Suche unterstützt, auch ein Personenspürhund (Mantrailer) war im Einsatz. Nun erhofft sich die Polizei Unterstützung aus der Bevölkerung.

Erich T. ist circa 1,65 Meter groß und von untersetzter Statur. Er hat graue Haare mit Halbglatze. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einem grauschwarzen Anorak und einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet und trug eine braune Ledermütze, die wie ein Basecap aussieht. Der Senior hatte einen Gehstock bei sich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren, Telefon 0511 / 1 09 36 17 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von rahü