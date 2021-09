Hannover

Im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ist nach Angaben der Polizei in der Gartenkolonie Morgenrot am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Zwei Personen (19, 27) seien dabei verletzt worden.

Fahndung mit Hubschrauber

Laut Polizeisprecherin Janique Bohrmann wurden bei dem Streit zwei Männer „durch Stichwaffen und stumpfe Gewalt“ verletzt. Beide lägen im Krankenhaus, es bestünde inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Die Verletzten seien aber noch nicht voll vernehmungsfähig, so dass die Polizei bislang nur wenige Informationen für ihre Ermittlungen erhalten habe. Eine erste Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt worden sei, habe keinen Erfolg gebracht.

Am Donnerstagvormittag war die Spurensicherung in der Parzelle – die Ermittlungen vor Ort seien am Mittwochabend wegen der einbrechenden Dunkelheit eingestellt worden. Der Tatort sei aber überwacht worden – dabei habe man verdächtige Personen in der Nähe der Parzelle bemerkt. Der zur Klärung und Auffindung erneut herbeigerufene Polizeihubschrauber habe die Personen allerdings nicht ausfindig machen können.

Vier Täter?

Die Täter – derzeit wird davon ausgegangen, dass es mindestens vier sind - sind laut Bohrmann flüchtig, der Grund für die Auseinandersetzung sei noch unklar. Die Polizei ermittele nun wegen versuchter Tötung. Sobald es möglich ist, soll eine Täterbeschreibung veröffentlicht und um Hinweise gebeten werden.

Von Ralph Hübner