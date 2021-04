Hannover

Am Freitag war die Polizei Hannover zu einem Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt ausgerückt. Ziel sei gewesen, „durch offene Präsenz und verstärkte Kontrollen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen sowie auf das Einhalten der Corona-Regeln zu achten“. Zwischen dem späten Nachmittag bis nach Mitternacht seien dabei in der Innenstadt und angrenzenden Stadtteilen diverse Verstöße festgestellt worden.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle etwa sei in der Schmiedestraße am frühen Abend ein als entwendet ausgeschriebenes Handy bei dem 23 Jahre alten Autofahrer entdeckt worden. Folge: Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei. Darüber hinaus konnte Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen - wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bußgelder für Jugendliche

Am Abend stellten die eingesetzten Polizisten im Bereich des Kröpcke und des Ernst-August-Platz mehrere Gruppen von Jugendlichen fest. Es folgten Gefährderansprachen, Platzverweise und die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz mit Geldbußen im jeweils mittleren zweistelligen Bereich.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht an der Berliner Allee aufgrund eines vorangegangenen Rotlichtverstoßes stellte die Polizei fest, dass die 54-jährige Autofahrerin angetrunken war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein.

Des Weiteren fanden die Beamtinnen und Beamten mehrfach bei kontrollierten Personen Betäubungsmittel auf. Insgesamt wurden sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

