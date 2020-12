Hannover

Nach einem Straßenraub in Nordhafen sucht die Polizei Hannover den Täter und hofft auf Zeugen. Der Gesuchte hatte am Montag, 14. Dezember, gegen 22 Uhr einen 39-jährigen Mann angegriffen und leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter raubte dem Mann eine Einkaufstasche samt Inhalt. Die umgehende Fahndung der Polizei war erfolglos.

Der überfallene Mann saß vergangenen Montag auf einer Bank an dem Endhaltepunkt Nordhafen an der Hansastraße, als er von dem Tatverdächtigen angesprochen worden ist. Dieser fühlte sich wohl durch Blicke des sitzenden Mannes provoziert, es begann ein Streit. Im Verlauf des Streites trat der Tatverdächtige zunehmend aggressive bedrohlich auf, sodass der sitzende Mann aufstand und zurückwich.

Opfer mit Messerstichen bedroht

Dann ging der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann zu ihm, griff ihm an den Unterkiefer und schubste ihn. An seine an der Bank stehengelassene Einkaufstasche ließ der mutmaßliche Täter ihn nicht mehr heran, indem er sich ihm in den Weg stellte. Der unbekannte Mann drohte dann Schläge und Messerstiche an. Dann griff er sich die Einkaufstasche des Mannes und ging an das Ende der Haltestelle in Richtung der Brücke über dem Mittellandkanal (Schulenburger Landstraße). Dort stieg er eine Treppe hoch und setzte seinen Weg über die Brücke und dann nach links in Richtung des Mecklenheider Forstes fort.

Der mutmaßliche Täter sprach akzentfrei deutsch und sah laut dem Opfer „auch deutsch aus“. Er wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt und soll keine weiteren Auffälligkeiten aufweisen, sowie keinen Bart haben und auch keine Brille tragen. Seine Schuhe, Hose, Jacke und seine Mütze waren allesamt schwarz.

Zeugenhinweise erbeten

Ein Taxifahrer soll das Geschehen möglicherweise beobachtet haben und könnte die Ermittlungen der Polizei gegebenenfalls unterstützen. Er und andere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511 / 1 09 38 15 zu melden.

Von Ralph Hübner