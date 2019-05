Hannover/Lehrte

Nazi-Schmierereien in Lehrte: Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine Wand im Bahnhofstunnel und die Scheibe eines Pizza-Bringdienstes an der Bahnhofstraße mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Das hat die Polizeidirektion Hannover am Freitag mitgeteilt.

Die Schmierereien an der Fassade des Bringdienstes sind ersten Ermittlungen zufolge zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, entstanden. Die Täter benutzten dafür schwarze Farbe.

Im Lehrter Bahnhofstunnel wurden die Schmierereien am Mittwoch zwischen 5.30 Uhr und 13.50 Uhr aufgebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Beamten suchen dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover unter Telefon 05 11/109 55 55 zu melden.

