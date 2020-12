Hannover

Am Sonntagabend meldete sich laut Polizei Hannover gegen 23.35 Uhr ein 20-Jähriger leicht verletzt in der Polizeistation am Raschplatz und gab an, dass er kurz zuvor geschlagen worden sei. Noch bevor die Beamten sich um den Mann kümmern konnten, sei er jedoch verschwunden.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten den Mann jedoch an der Lister Meile, während er mit einer Glasflasche und einem Metallaschenbecher versucht habe, auf einen 42-Jährigen einzuschlagen. Dabei prallte die Glasflasche auch gegen die gläserne Außenfassade einer Diskothek und beschädigte sie.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Dabei hat er sich laut Polizeiangaben rassistisch und volksverhetzend geäußert. Zudem seien bei dem Mann Drogen gefunden worden. Nun laufen Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Drogenbesitz gegen den Mann.

Von rahü