Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover sind die zwei 18-Jährigen kurz nach 23 Uhr von drei Heranwachsenden in Höhe des Üstra Betriebshofes am Emma-Frede-Weg in Limmer von drei Unbekannten angesprochen worden. Während des Gesprächs seien sie dann aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände auszuhändigen.

Einer der Täter habe dabei drohend eine Glasflasche in der Hand gehalten, ein Komplize einen der bedrohten ins Gesicht geschlagen. Das Täter erbeuteten ein Mobiltelefon, eine Musikbox und eine Smartwatch.

Täterbeschreibung

Die Täter sollen alle etwa 18 bis 20 Jahre alt sein. Einer trug eine dunkle, lange Hose und ein weißes T-Shirt mit einem Markensymbol in der Mitte und eine leichte, dunkle Jacke. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur. Sein Komplize trug eine blaue medizinische Maske und eine helles Cappy. Der dritte Täter war schwarzhäutig, hatte eine Kurzhaarfrisur und trug dunkle Kleidung. Einer der Täter habe auffällige schwarze Schuhe mit roten Akzenten angehabt.

Gesucht: Radfahrer-Zeugen

ie Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Insbesondere werden die Radfahrenden als Zeugen gesucht, welche kurz nach der Tat von den Ausgeraubten angesprochen worden sind. Sie und mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0511 / 1 09 39 20 zu melden.

Von rahü