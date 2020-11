Hannover

Es ist wieder Brandstiftung: Das Feuer in einem Keller an der Landwehrstraße in Döhren von Samstagnachmittag wurde nach Polizeierkenntnissen vorsätzlich gelegt. Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus waren wie berichtet vier Menschen und ein Hund verletzt worden.

Polizeisprecher Martin Richter sagte der NP am Montag, das man diesen Fall „auf Grund des Musters“ mit 16 weiteren ähnlichen Brandstiftungen, die alle in Döhren, der Südstadt und Waldhausen stattfanden, in Verbindung sehe und deshalb einen „Ermittlungskomplex“ dazu geschaffen habe. Richter: „Der neueste Fall „passt ins Bild“. Nach dem mutmaßlichen Täter wird seit Ende vergangener Woche auch per Phantombildzeichnung gefahndet.

Bei dem Brand in der Landwehrstraße mussten laut Feuerwehr zwei Kinder und Jugendliche im Alter von zehn, 13 und 17 Jahren sowie eine Frau (47) wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem sei einem Hund mit Sauerstoffzufuhr das Leben gerettet worden. Eine Katze sei lebendig und unversehrt gefunden worden.

Von Ralph Hübner