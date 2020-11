Hannover

Am Sonntagabend sind laut Polizei Hannover zwei bislang unbekannte Männer in ein Lebensmittelgeschäft an der Lindemannallee im Stadtteil Bult eingebrochen, indem sie ein Fenster eingeschlagen haben. Nun wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Mann (34) gegen 20.25 Uhr im Vorbeigehen zwei junge Männer vor dem Lebensmittelgeschäft, die sich verdächtig verhielten. Kurz darauf vernahm er ein klirrendes Geräusch und die schrillende Alarmanlage. Der Mann sah die Einbrecher weglaufen und informierte umgehend die Polizei.

Anzeige

Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, letztlich ohne Erfolg.

Beschreibung

Der Zeuge schätzt das Alter der mutmaßlichen Täter auf 20 bis 25 Jahre, sie sollen 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Die Männer waren demnach dunkel bekleidet, einer von ihnen soll eine Mütze („Cap“) und eine weiße Stoffmaske getragen haben.

Hinweise zur Tat bitte an das Polizeikommissariat Südstadt, Telefon 0511 / 1 09 32 15.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von rahü