Polizei Hannover: Das sagt der Chef-Ermittler über die albanischen Koks-Verkäufer

Am 1. Januar 2019 hat das „ Analysenetzwerk Balkan“ der Polizeidirektion Hannover die Arbeit aufgenommen. Bis Ende 2021 läuft das Projekt noch. Ziel ist es, die Bekämpfung der Rauschgift-Kriminalität in Hannover zu optimieren – unter anderem dadurch, dass die Tätergruppen identifiziert werden.

Herr Goßmann, wenn Sie jetzt nach rund einem Jahr Arbeit den Erfolg des „ Analysenetzwerks Balkan" auf einer Skala von eins bis zehn bewerten sollen, wo würden Sie das Projekt einordnen?

Gemessen an unserem Stand zu Projektbeginn bei neun.

Begründen Sie bitte diese Einstufung.

Das Hauptziel des Projekts, die Optimierung der Bekämpfung des Phänomens „Kriminalität begangen durch Straftäterinnen und Straftäter sowie kriminelle Gruppierungen vom Westbalkan", ist schon jetzt erreicht: Hannover ist für diese kriminellen Gruppierungen schon innerhalb eines Jahres deutlich unattraktiver geworden.

Wodurch zeichnet sich die neue Polizeiarbeit aus?

Den vorhandenen Stand der polizeilichen Vernetzung bei Projektstart haben wir deutlich verbessert und professionalisiert: Regional, national und international. Die Analysestellen unserer Polizeiinspektionen, die Kriminal- und Ermittlungsdienste, der Einsatz- und Streifendienst, die Verfügungseinheiten, der Zentrale Kriminaldienst, das niedersächsische LKA, das BKA, Europol und auch die Polizeibehörden vom Westbalkan arbeiten eng zusammen.

Obdachloser, Rauschgiftabhängiger, Partygänger, Führungskraft in einem großen Unternehmen: Es hat den Anschein, dass Kokain die Droge ist, die in Hannover in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist?

Das stimmt.

Stimmt es auch, dass Kokain in den vergangenen Jahren in Hannover immer günstiger geworden ist?

Ja. Aktuell sind Konsumeinheiten im Straßenhandel für etwa 30 Euro erhältlich.

Woran liegt das?

Der Europäische Drogenbericht 2019 hat folgende Feststellungen getroffen: Kokain ist die am häufigsten konsumierte illegale Stimulanz in Europa. Die Anzahl und Mengen der Sicherstellungen in Europa bewegen sich auf einem Rekordniveau. Im Zehn-Jahres-Vergleich sind die Verkaufspreise stabil niedrig. Der Reinheitsgehalt der Droge ist sehr hoch. Kokain gelangt auf vielen Routen nach Europa. See-Container sind dabei von herausragender Bedeutung. All das spiegelt sich in unterschiedlichen Ausprägungen auch in unseren Erkenntnissen in Hannover wider.

Was heißt das konkret?

Kriminelle Strukturen vom Westbalkan kooperieren teilweise mit Kartellen in Südamerika. Die „Komplexen Kriminellen Strukturen“, kurz KKS, planen die Ausweitung des Kokainhandels generalstabsmäßig. Der Vertrieb erfolgt, wie im EU-Drogenbericht erwähnt, quasi wie in „24/7-Call-Centern". Durch das hohe Angebot fallen die Preise für Kokain. Diese Vertriebsintensität ist auch in Hannover großflächig festzustellen. Daneben werden über diese KKS auch große Mengen Marihuana vertrieben. Allgemein sind alle gängigen Drogenarten verfügbar.

Immer günstigeres und reineres Koks – welche Strategie verfolgen Drogenhändler nach Ihrer Kenntnis damit?

Es geht darum, ,,Marktanteile“ auszuweiten und die kriminellen Gewinne zu erhöhen.

Was können eigentlich Hannoveraner tun, um Sie und Ihre Kollegen beim Kampf gegen die Drogen-Kriminalität zu unterstützen?

Ein Beispiel: Straßendealer werden gelegentlich durch die KKS in (unter modischen Gesichtspunkten) nicht in den Alltag passende Kleidung nach Hannover entsandt. Hier werden sie über sogenannte „Logistiker“ in Wohnungen, wir sagen „Schlafstätten“, untergebracht. Dort nächtigen sie mit anderen Straßenverkäufern. Gegenüber der Nachbarschaft verhalten sie sich bewusst unauffällig. Kurz nach Ankunft ändert sich ihr Erscheinungsbild: Sie werden durch die KKS für ihren Einsatz in Stadt und Umland passend eingekleidet. Falls jemand solche Beobachtungen gemacht hat, bitten wir ihn, sich bei der Polizei zu melden.

Welche Auffälligkeiten gibt es noch?

Das Rauschgift muss gelagert und verkaufsfertig verpackt werden. Dabei entsteht übermäßig viel Plastikabfall. Der könnte sich im Hausmüll wiederfinden. Die Straßenverkäufer deponieren das Kokain auch außerhalb der Wohnungen: In Gebüschen, Sträuchern oder Mauernischen wird es zwischengelagert. Auf dem Weg zum Verkauf wird es im Mund transportiert. Auch für solche Hinweise sind wir dankbar.

Das Projekt „ Analysenetzwerk Balkan" ist auf drei Jahre angelegt und endet am 31. Dezember 2021. Wie sieht die Bilanz aus, die Sie an diesem Tag am liebsten ziehen würden?

Wenn unsere Gegenüber die Gewissheit haben, dass sie Stadt und Region Hannover besser meiden, würde ich dem Projekt in der Bewertung eine Zehn geben.

Drogen-Kriminalität bringt immer auch andere Kriminalität mit sich. Müssen sich die Menschen deshalb Angst um ihre Sicherheit machen?

Nein. Auch und gerade vor dem Hintergrund unserer Erkenntnisse ist zu betonen, dass weder die Stadt Hannover noch das Umland „unter die Räuber fallen“, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger hier auch weiter sicher leben können.

