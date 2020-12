Hannover

Die Polizei in Hannover setzt die sogenannten Bodycams – an der Schulter von Einsatzkräften angebrachte Kameras mit Aufzeichnungsfunktion – jetzt flächendeckend ein.

Die Geräte sollten laut Polizei dazu beitragen, potenzielle Täter von Angriffen auf Polizeibeamtinnen und -beamte abzuhalten. Im Dezember 2016 wurden bei der Polizeidirektion Hannover im Rahmen eines Pilotprojektes erstmals solche mobilen Videoüberwachungsanlagen, zur Erprobung eingeführt.

Anzeige

Das Pilotprojekt habe gezeigt, dass die Bodycams „ein sinnvolles Einsatzmittel zur polizeilichen Gefahrenabwehr“ darstellen können. Insbesondere im Hinblick auf die Eigensicherung bei Anhalte- und Kontrollsituationen im öffentlichen Raum würden sie „nach den bisherigen Erfahrungen zur Deeskalation“ beitragen. Sollte es trotzdem zu Angriffen kommen, lasse eine erhaltene Videosequenz „eine erheblich verbesserte Beweisführung im anschließenden Strafverfahren“ erwarten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Polizei hat aufgerüstet

In den vergangenen Monaten hat sich die Polizei entsprechend gerüstet, verfügen die 24 Polizeidienststellen demnach nun als Grundausstattung über zusammen 34 Bodycams „und weitere Hardware- und Softwarekomponenten“. Die Geräte würden bereits im Einsatz- und Streifendienst verwendet.

Die Polizisten seien dazu „sowohl in der technischen und taktischen Anwendung der Kameras als auch über die rechtlichen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen umfassend aus- und fortgebildet“ worden.

Offen sichtbar getragen

Als Grundprinzip gilt: Die Aufzeichnungen müssen offen erfolgen, also für den Betroffenen in erkennbar sein. Deshalb tragen die mit einer Bodycam ausgerüsteten Einsatzkräfte ein Schild mit der Aufschrift „Videoaufzeichnung" an ihrer Uniform.

Aufgezeichnet werde nicht fortlaufend, sondern „nur anlassbezogen bei Auslösen durch den kameraführenden Polizeibeamten“. Dafür müsse ein Verdacht bestehen, dass die Gesundheit oder das Leben von Menschen in Gefahr sind. Vor der Aktivierung der Aufzeichnung ist dies den betroffenen Personen „grundsätzlich mündlich anzukündigen“. An der oberen Seite der Kameras zeige eine rot leuchtende LED an, dass Bild- und Ton aufgezeichnet werden.

Die rechtlichen Grundlagen für die Datenerhebung durch den Einsatz der Bodycams im öffentlichen Raum sind im Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) verankert sowie bei der Feststellung von Straftaten der Strafprozessordnung (StPO) zu entnehmen.

Von Ralph Hübner