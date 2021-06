Hannover

Am Sonntag hat ein Mann (41) laut Polizei in Hannover einer 87-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche entrissen. Die Seniorin fiel während der Tat zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Aufmerksame Zeugen hätten den Räuber verfolgt und ganz in der Nähe gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief die 87-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem Rollator Richtung stadtauswärts die Vahrenwalder Straße entlang. Ein entgegenkommender Radfahrer versuchte, in den Korb des Rollators zu greifen und die Handtasche im Vorbeifahren mitzunehmen. Dies missglückte, da die Seniorin die Riemen der Handtasche um den Lenker des Rollators gewickelt hatte.

Nochmal angegriffen

Der Radfahrer drehte und fuhr erneut auf die Frau zu, hielt an und rüttelte so stark an der Handtasche, dass die Seniorin samt Rollator auf den Gehweg fiel. Da sich die Handtasche nicht von den Rollatorgriffen lösen ließ, entnahm der Täter die Geldbörse und machte sich davon.

Drei Zeugen, im Alter von 33, 35 und 54 Jahren nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen in der Grabbestraße stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen schweren Raubes.

