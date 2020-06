Hannover

Im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord hat es am Wochenende eine gemeinsame Aktion von Polizei und von der Stadt Hannover eingesetzten privaten Sicherheitsdiensten gegen nächtlichen Lärm und Ruhestörungen gegeben.

Im Bereich zwischen Küchengarten, Limmerstraße, Faust-Gelände sowie entlang der Leine und der Ihme waren in den späten Abend- und Nachtstunden der vergangenen Wochen zunehmend lautstarke Personengruppen aufgefallen, worüber sich viele bei der Polizei beschwert hatten.

Während ihres Sondereinsatzes an diesem sommerlichen Wochenende ist die Polizei nach eigenen Angaben auf zahlreiche Gruppen von meist alkoholisierten Heranwachsenden sowie jungen Erwachsenen gestoßen und hat es erneut diverse Anwohnerbeschwerden über Ruhestörungen durch Personengruppen und laute Musik gegeben.

Die Polizei und die von der Stadt eingesetzten privaten Sicherheitsdienste sprachen lärmende Personen an und lösten größere Personengruppen auf. Insbesondere im Bereich der Limmerstraße sei das Personenaufkommen so groß gewesen, dass Rettungswege sowie Gleisanlagen blockiert worden seien. Auch die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen seien nicht konsequent eingehalten worden. Ein Kiosk in der Limmerstraße wurde am Samstag gegen 2.25 Uhr durch die Polizei geschlossen. Ein Restaurant in der Limmerstraße musste am Sonntag gegen 4 Uhr schließen, da es dort laut Polizei trotz mehrfacher Ermahnung der Gäste und Androhung der Schließung nicht zur Ruhe gekommen ist.

Insgesamt sprach die Polizei fünf Platzverweise aus und führte 84 Gefährderansprachen durch. Die Mehrzahl der angesprochenen Personen habe sich einsichtig und kooperativ verhalten.

