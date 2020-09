Hannover

Bei einer Auseinandersetzung im Steintor-Viertel in Hannover sind am Sonntagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten zwei Personen schwere Stichverletztungen und werden nun im Krankenhaus behandelt. Die Tat soll sich in der Reuterstraße ereignet haben.

Genauere Informationen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Von RND/ewo