Politiker fordern: Macht die Spielplätze wieder auf!

Die jüngeren Grundschuljahrgänge dürfen frühestens Ende Mai wieder in den Unterricht, Kitas und Horte bleiben bis auf Weiteres noch länger dicht – bei Eltern wächst die Sorge und gleichzeitig das Unverständnis darüber, dass in der ohnehin angespannten Situation auch die Spielplätze weiterhin Tabu bleiben. Was macht es mit den Kindern, wenn ihre Freizeitangebote noch länger wegfallen? Auch erste Politiker in Niedersachsen beurteilen das Spielplatzverbot mittlerweile kritisch.

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge ( SPD), zugleich Präsident des Niedersächsischen Städtetages, sieht wachsende Probleme in Familien, sollten Kinder weiterhin keine Freizeiteinrichtungen nutzen können. Es sei ein Fehler, dass Schulen nach und nach geöffnet werden, Spielplätze aber nicht. „Das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe und nicht gutheiße“, sagte Mädge am Donnerstag. Das werde die soziale Sprengkraft in den nächsten Wochen noch erhöhen. Denn gerade in der Stadt gebe es viele Familien ohne Garten. „Die Kinder brauchen die Möglichkeit, zu spielen und sich auszutoben.“

Pilotversuch auf Lüneburger Aktivspielplatz

Die Stadt Lüneburg hat deshalb in der vergangenen Woche einen Versuch auf einem Aktivspielplatz gestartet. Familien können jeweils einzeln zu fest vereinbarten Zeiten eineinhalb Stunden das Gelände für sich nutzen. Während dieser Zeit ist eine Mitarbeiterin des Spielplatzes dort, um auf Hygienestandards zu achten.

Klar ist auch: Wenn kleine Kinder unkontrolliert spielen, wird es mit der Einhaltung von Mindestabständen schwierig. Trotzdem kommen nun auch im Hamburger Senat erste Zweifel an dem rigorosen Spielplatzverbot auf. Sozialsenatorin Melanie Leonhard ( SPD) erklärte am Donnerstag, sie hoffe auf eine baldige Öffnung der Plätze. „Wir wissen alle, Kinder brauchen andere Kinder für ein gesundes Aufwachsen. Sie brauchen sehr viel Bewegung, sie brauchen diese auch im Freien“, betonte die Senatorin.

Viele Anfragen von Eltern

Daher sei es ihr Wunsch, dass die Ministerpräsidenten auf einer ihrer kommenden Konferenzen über das Betretungsverbot beraten. Die Dringlichkeit spiegele sich auch in den vielen Anfragen von Eltern wieder. „Ich kann sagen, dass das das Thema ist, zu dem wir mit Abstand die meisten Bürgerbriefe und Mails bekommen“, versicherte Leonard.

Ein Thema, das also bald auch in Hannover auf den Tisch kommt? Die Region verwies am Donnerstag darauf, dass sie die Verordnungen des Landes umsetze. Und: „Auf einem Spielplatz ist mit dem engen Kontakt, den Kinder zuweilen beim Spielen pflegen, ein gewisses Risiko einer Ansteckung durchaus gegeben“, so Sprecherin Christina Kreutz.

In der Landeshauptstadt hat der Ordnungsdienst jedenfalls weiterhin ein Auge auf die Einhaltung des Betretungsverbots. Vom 11. bis 16. April wurden laut Sprecher Udo Möller 153 Spielplätze kontrolliert. Verstöße wurden nur in äußerst wenigen Fällen registriert.

Von André Pichiri