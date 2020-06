Nach dem Gewalt-Wochenende, an dem eine pöbelnde Menschenmenge Polizisten im Einsatz umstellt und beschimpft hat, hat sich am Montag die Polizeidirektion Hannover zu den Vorkommnissen geäußert. Die Behördenleitung sieht einen seit Jahren anhaltenden, negativen Trend von zunehmender Gewalt gegen Einsatzkräfte bestätigt.

Pöbelnde Menschenmenge: Polizei in Hannover beklagt Zunahme von Gewalt gegen Beamte

